Motocyklista König zakončil sezonu osmým místem

Má za sebou poslední letošní závod v kategorii Supersport 300. Oliver König zakončil sezonu v Portugalsku osmou příčkou, v celkovém pořadí šampionátu mistrovství světa bere jedneácté místo se ziskem 64 bodů. „Je to velký posun," narážel mladý Čech na to, že v minulých letech bodově pouze paběrkoval. "Moc mě těší i stupně vítězů, které jsem vybojoval v Mostě a ke konci sezony jsem pokaždé bojoval s těmi nejlepšími," dodal. „Oliver ukázal letos potenciál, posouval se každým závodem. Systematická práce byla vidět. Spousta kluků takový progres neprokázala," všiml si Miloš Čihák, manažer týmu Movisio by MIE.