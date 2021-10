Po roční pauze se vrací tradiční bitva. Bez favorita, s českými nadějemi

Po roční, pandemií způsobené pauze, pražský závod navazuje na dlouholetou tradici. Po červencové GP je to další mezinárodní podnik, a to s vyrovnanou konkurencí, do níž budou chtít promluvit i domácí.

Počasí a covidové rozvolnění nabízí šanci fanouškům ideální možnost vidět plochodrážní bitvy v samém závěru sezony.

Vedle Milíka, který kvůli povinnostem v Polsku nemohl včera jet na Zlaté přilbě v Pardubicích, je na startu i český vítěz Tomíčkova memoriálu z roku 2006 Josef Franc, ale i Dán Matias Nielsen, Polák Jakub Jamrog či německý mistr světa na dlouhé dráze Lukas Fienhage.

„Startovní listina je velmi vyrovnaná. Cílem je, aby diváci viděli zajímavé a dramatické závody," říká ředitel podniku Pavel Ondrašík.

Pražští pořadatelé už také mají jasno o datu Grand Prix v příštím roce. Pojede se 28. května..