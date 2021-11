Márquez kvůli problémům s viděním vynechá i závěrečnou Velkou cenu Valencie

"Když se má něco pokazit, tak se to pokazí pořádně. Po vyšetření u lékaře mi byla diagnostikována diplopie (dvojité vidění). Musíme být trpěliví, ale pokud jsem se něco naučil, tak je to to, že musím na těžkosti reagovat pozitivně," napsal na twitteru Márquez, jenž vynechal prakticky celou loňskou sezonu kvůli zranění ruky.

Osmadvacetiletý Márquez utrpěl předminulou sobotu lehký otřes mozku při pádu v tréninku na motokrosovém stroji. Kvůli následkům nehody vynechal už víkendovou Velkou cenu Algarve a nyní oznámil, že nebude startovat ani ve Valencii a v následných testech v Jerezu. V průběžném pořadí MS patří vítězi tří letošních Grand Prix šesté místo.