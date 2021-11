Motorka létala vzduchem, nebyl to hezký pohled, přiznal König po premiéře v superbicích

Český závodník Oliver König má za sebou premiéru v mistrovství světa superbiků. Na osychající trati se dokázal propracovat v prvním klání na čtrnácté místo, zaujal rychlostí, pak ale na začátku druhého kola jeho naděje zhatil pád. Do dalšího závodu už neodstartoval. „Splnil jsem očekávání, která na mě byla kladena, ale cíle jsem nesplnil. Na trati jsem s litrovou motorkou nestrávil tolik času. Rychlost jsem ale předvedl, ztráta na světovou špičku nebyla velká," prohlásil König, který jel za tým Pedercini Racing na kawasaki.

König přešel na jeden závod z nejslabší třídy Supersport 300 do nejvyšší kategorie superbiků. A podle časů si nevedl špatně. V kvalifikaci v rámci Superpole skončil s odstupem méně než tří vteřin na letošního šampiona Topraka Razgatliogla. Podobné časy a rychlost potvrdil také v nedělním warm-upu. Přitom v něm odjel méně kol než ostatní.

Poslední letošní závody komplikovalo počasí, hlavně pak silný déšť. „Před startem jsem byl hodně nervózní, nechtěl jsem jet na vodě, protože v těchto podmínkách s takovou motorkou nemám tolik zkušeností. Byly velké zmatky, furt nám start odsouvali," popisoval König. Nakonec se ale se zpožděním odstartovalo. „Jenže půlka tratě byla mokrá, půlka suchá. Neměl jsem na vybranou, chtěl jsem se s tím poprat," pravil odhodlaně.

Začátek se mladému Čechovi povedl. „Start sice nebyl tak dobrý, v první zatáčce mi scházely čtyři metry na předposledního. Soupeře jsem ale postupně stáhl na brzdách, jezdce jsem bral vnitřkem tratě, protože ve výjezdech byli delší," popisoval úvodní kolo český jezdec, který se dostal na bodované pozice.

„Byl to krásný pocit mít před sebou Chaze Daviese, skoro ho také předjet. V první zatáčce druhého kola jsem získal čtrnácté místo, ale v té druhé jsem upadl, zavřelo se mi přední kolo. Byl to nejrychlejší crasch v kariéře. Motorka létala vzduchem, nebyl to hezký pohled."

Chtěl by zůstat v nejvyšší kategorii

Do druhého závodu pak český jezdec nenastoupil, s týmem analyzoval chybu. „Podle dat bylo všechno stejné jako v předešlých jízdách, dokonce jsem v tom místě brzdil o tři metry dříve. Možná byla ještě trochu studenější přední guma, jestli to mělo vliv, že jsem najel do mokrého fleku, nevím. Prostě smůla," smutnil König.