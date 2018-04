Kornfeil si dojel v Austinu pro sedmé místo, Abraham nedokončil

Pětadvacetiletý Kornfeil se propracoval vpřed ze sedmé startovní řady i díky pádům soupeřů a držel se v kontaktu s nejlepšími. Na vítězného Španěla Jorgeho Martína ztratil český jezdec na KTM 4,452 sekundy, ke stupňům vítězů mu chybělo bezmála půldruhé sekundy. O dvě pozice Kornfeil vylepšil deváté místo ze zahajovací Grand Prix Kataru.

Americký závod označil za pohádku se šťastným koncem, od sedmého kola totiž bojoval se zadní pneumatikou. "Několikrát jsem měl namále. Zato přední pneumatika byla výborná, takže tím se to jakž takž vyrovnalo. Posun z jednadvacátého místa na sedmé je skvělé. Musím ale říct, že to fakt viselo na vlásku a několik momentů mě mohlo poslat do druhé desítky nebo na zem bez mrknutí oka," řekl.

Martín si dojel pro druhý triumf v sezóně z pole position s bezpečným náskokem před Italy Eneou Bastianinim a Marcem Bezzecchim. V čele MS díky tomu vystřídal krajana Arona Caneta, jenž byl dnes až osmý za Kornfeilem.

Pětadvacetiletý Márquez vyhrál rovněž suverénně a díky prvnímu triumfu v sezóně je o jediný bod druhý v hodnocení šampionátu za Italem Andreou Doviziosem, jenž dojel dnes pátý. Dosavadní lídr MS Brit Cal Crutchlow upadl a na body vůbec nedosáhl. Márquez si do cíle přivezl náskok 3,5 sekundy na krajana Mavericka Viňalese, jenž startoval z pole position.