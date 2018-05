Kaskadér Kornfeil! Podívejte se, jak ustál skok přes soupeřovu motorku

Kornfeil si jel ve Francii pro nejlepší výsledek v sezóně, dvě kola před cílem se ale dostal do nezáviděníhodného momentu. Přímo před jeho motorkou položil v pravotočivé zatáčce svůj stroj Enea Bastianini a český jezdec musel ve zlomku sekundy prokázat neskutečnou chladnokrevnost.

Rodák z Kyjova se přes neovládaný stroj přenesl elegantním „motokrosovým" skokem do kačírku, kde ustál ošidné přistání, a poté se vrátil na dráhu. „"Když jsem viděl, jak tam letí jeho motorka, jediné, co mě napadlo - přidej plyn a do stupaček. Dopad byl dost tvrdý. Zadní tlumič šel nadoraz a byla to taková rána, že se mně nafoukl airbag v kombinéze. Byl jsem z toho dost otřesený a poslední kolo závodu bylo dost bolestivé. Už jsem se nemohl dočkat, až se protáhnu," popsal Kornfeil na facebooku neobvyklou situaci.

V cíli český jezdec nakonec slavil šesté místo, i když po nejpovedenější kvalifikaci v kariéře startoval z druhé pozice a po startu i chvíli vedl. "Myslím, že dnešní závod jsme si všichni moc užili. Bojovat o vítězství byl nářez a jsem moc rád, že jsme v takovém tempu vydrželi celý závod," dodal.