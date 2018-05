Český plošinářský trumf jede doma. Semifinále je pro mě nutná meta, říká Milík

Třetí místo z loňské pražské Grand Prix zůstává pro Václava Milíka životním výsledkem v šampionátu a dnes by se při svém pátém startu na divokou kartu na domácí dráze k němu nejlepší český plošinář zase rád přiblížil.

Cítíte, že jste si těmi stupni vítězů na sebe trochu upletl bič?

Jasně, teď už bude potřeba dojet nejhůř druhý. Ne, vážně, přál bych si zabojovat zase o bednu, protože to bylo moc hezké a chtěl bych to ještě zažít. Musím jít ale závodem postupně, a především se dostat mezi osmičku nejlepších, pak je to hodně i o štěstí. Semifinále je pro mě ale ta základní meta, abych nebyl v sobotu naštvaný. Alespoň tam chci vážně být.

Vybavily se po příjezdu do depa vzpomínky z loňska?

Závody se zapomínají dost rychle, ale minulý týden jsem si to všechno ze záznamu oživil. Na opravdu povedený start letos čekám, tak snad přijde v sobotu. Stojí proti mně ale patnáct skvělých jezdců, nemám vyloženého favorita. Rád bych byl těžkým soupeřem pro každého z nich, vlastně je chci porazit všechny. Věřím, že jsem správně nachystaný.

Budete něco měnit na nastavení motocyklu oproti minulému roku?

Nastavení z loňska mám zapsané, tak uvidíme, jestli ještě přijdeme na něco lepšího. Na ploché dráze se učíte celý život. Z prvního pohledu mi dráha nepřišla tak tvrdá jako loni, i na tréninku se zdála trochu hlubší, tak to budeme muset dopasovat. Ale obecně se snad mohu držet loňského know-how.

Kolik jste si přivezl motorů?

Čtyři. Víc by jich závodník asi mít neměl, protože pak ani sám pořádně neví, na čem jede. Jsou i plošináři, kteří mají motor na jednotlivé dráhy, já jsem zkoušel různé a věřím, že sáhnu po tom nejrychlejším. Přeskakovat z jednoho na druhý při závodě není úplně dobré řešení.

Očekáváte velkou podporu z hlediště?

Z různých stran cítím, že mi přijede hodně lidí fandit. V tom zájmu se odrazil nejen stupně vítězů na Markétě, ale i moje prvenství ze Zlaté přilbě. Můj fanklub se opravdu hodně rozrostl, tak bych rád všem i sobě udělal radost.