Lacko se pokusí na Nürburgringu navázat na loňské triumfy

Obhajobu má šampión ztíženou zdravotními problémy, s nimiž se musel vypořádávat ještě v průběhu prvního závodního víkendu. A Nürburgring je domácí okruh Jochena Hahna a Steffi Halmové, tedy aktuálně dvou nejlepších jezdců šampionátu. Zopakovat tak husarský kousek z loňského roku se rovná takřka nemožnému.

„Letos je jiná situace. Jochenovi to neskutečně jede, totéž lze říci o Steffi. Na druhou stranu, proč se nepokusit o nemožné," poukazuje Adam Lacko na sílu soupeřů. Na druhé straně se ovšem český jezdec prokazatelně zvedá. „Na Hungaroringu už to bylo podstatně lepší. Nebýt opět proražené pneumatiky v prvním závodě, mohli jsme být ještě veselejší," říká Lacko, který bude na Nürburgringu rovněž obhajovat titul mistra Německa.

Britský pilot Oly Janes by z pozice týmové dvojky na známém okruhu rád vytěžil co nejvíce. „První dva víkendy neproběhly úplně podle mých představ, spíš jsem si je tak trochu protrpěl. Nyní ale přichází na řadu Nürburgring, kde už mám něco odjeto. Slyším sice, že mám být v klidu a trpělivý, nicméně nastal čas nakouknout do první desítky," říká odhodlaně.