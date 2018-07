Česká armáda se valí do Wimbledonu. Jaké jsou šance Kvitové a spol. na úspěch?

A je to tady! Nejslavnější tenisový turnaj světa startuje a fanoušci se rozhodně mají na co těšit. V pozoru budou i čeští příznivci. Zatímco u mužů bude národní barvy hájit pouze Jiří Veselý, do ženské části pavouka vyrazí hned devět Češek. Více zástupkyň vyšlou do bojů jen Rusko a Spojené státy. Server Sport.cz se podíval na to, jak jsou na tom čeští tenisté před vrcholem sezóny s formou.

JIŘÍ VESELÝ

na žebříčku: 103.

letošní bilance: 9:12

Jiří Veselý v úvodním utkání baráže Davisova poháru proti Nizozemsku.

Česká sportovní/Pavel Lebeda

Nezažívá vůbec dobrou sezónu. I když si na nedávno skončeném turnaji v Antalyi zahrál semifinále, což je také zatím jeho největší letošní úspěch, spokojen být nemůže. Po dlouhé době vypadl z elitní stovky, do Wimbledonu bude vstupovat z pozice 103. hráče světa. Před nedávnem se navíc rodák z Příbrami rozešel se svým trenérem Jaroslavem Machovským.

"Nebylo to snadné rozhodnutí. Bob je jako člen rodiny a vždycky bude. Strávili jsme spolu dohromady sedm let," říkal tenista.

V prvním kole Wimbledonu ho čeká nebezpečný německý tenista Florian Mayer, kterému patří 89. příčka. Oba hráči se spolu na okruhu ještě neutkali. Zlomí Veselý zatím špatnou sezónu právě v All England Clubu?

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ

na žebříčku: 7.

letošní bilance: 26:11

Karolína Plíšková v Birminghamu nestačila na Magdalenu Rybárikovou.

Ed Sykes

V roli české jedničky půjde do bojů v All England Clubu Karolína Plíšková. A i když se o dvě minuty mladší z dvojčat Plíškových propadla z pozice světové jedničky, konzistentní výkony z ní stále dělají jednu z největších českých nadějí na úspěch.

A to i přesto, že se jí ve Wimbledonu vůbec nedaří. Jejím maximem je druhé kolo, nejinak tomu bylo minulý rok, kde skončila na pozdější semifinalistce Magdaléně Rybárikové.

"Wimbledon nemám moc ráda, nehraje si mi tam dobře. Můj cíl je dostat se do třetího kola," prohlásila lounská rodačka skromně.

Los letošní vítězce turnaje ve Stuttgartu přihrál na úvod velmi přijatelnou soupeřku, kterou bude domácí jednadvacetiletá naděje Harriet Dartová, 155. hráčka světa.

PETRA KVITOVÁ

na žebříčku: 8.

letošní bilance: 37:7

Petra Kvitová se raduje poté, co si poradila s Dariou Gavrilovovou z Austrálie.

Ed Sykes

Sedmatřicet vyhraných zápasů, pět turnajových triumfů. A poslední výhra na trávě v Birminghamu jen potvrdila, s jakou formou Petra Kvitová do Wimbledonu vyrazí. Česká Lvice je právem považována za jednu z největších favoritek celého turnaje.

V letech 2011 a 2014 zde získala oba své grandslamové tituly, na trávě se jí na rozdíl od Plíškové daří výborně. "Moc se na Wimbledon těším, cítím se tu skvěle. A jestli turnaj vyhraju? To neřeším, snažím se si tenis užívat," říká česká hvězda.

Petra Kvitová v letošní sezóně vládne nejen pokud jde o počet vyhraných zápasů, ale i turnajů (5). Navíc se může pyšnit i fantastickou finálovou bilancí. Dvaatřicetkrát hrála o turnajový titul, jen sedmkrát odcházela jako poražená.

A soupeřka pro první kolo? Nic moc. Padesátá hráčka světa Běloruska Alexandra Sasnovičová může českou favoritku potrápit.

BARBORA STRÝCOVÁ

na žebříčku: 23.

letošní bilance: 15:13

Gesto radosti Barbory Strýcové.

Martin Sidorják

Před French Open zažila období, na které by nejraději zapomněla. Osm porážek v řadě Barboře Strýcové na náladě moc nepřipadalo, ale nebyla by to česká bojovnice, aby se nechala rozhodit. Na French Open se probojovala do osmifinále, skvěle zahrála i na trávě i Birminghamu, kde skončila až v semifinále na Rybárikové.

S grandslamy může být dvaatřicetiletá tenistka letos spokojená. Vedlo se jí i na Australian Open, kde její cesta skončila až mezi posledními šestnácti. Pokud by se jí povedlo vyrovnat své čtvrtfinálové wimbledonské maximum z roku 2014, byl by to veliký úspěch.

Na úvod by však musela zdolal ostřílenou Světlanu Kuzněcovovou.

KATEŘINA SINIAKOVÁ

na žebříčku: 40.

letošní bilance: 16:14

Kateřina Siniaková staví vítězství ve čtyřhře z Paříže nejvýš, přesto její prioritou zůstává dvouhra.

Ed Sykes

Čtyřicátá hráčka světa ve dvouhře, světová šestka ve čtyřhře. Takovou statistikou se může pyšnit česká univerzálka Kateřina Siniaková.

Hradecká rodačka má čerstvě na svém kontě grandslamový titul ze čtyřhry z French Open po boku Barbory Krejčíkové, vysoké cíle má však především v singlu. "Je to můj největší úspěch dosavadní kariéry, ale ráda bych uspěla i ve dvouhře," netajila tenistka.

Na svém kontě má dvaadvacetiletý český talent dva tituly, o třetí přišel ve finálové bitvě hned na prvním letošním turnaji v Šen-čenu s Halepovou.

Na grandslamech je maximem Siniakové dvakrát účast ve třetím kole. Právě sem došla na letošním French Open, před dvěma lety se jí to samé povedlo právě ve Wimbledonu.

Los však k Siniakové dvakrát příjemný nebyl. Jako první soupeřku ji poslal do cesty americkou ranařku Coco Vandewegheovou, šestnáctou hráčku světa.

KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ

na žebříčku: 78.

letošní bilance: 18:15

Kristýna Plíšková na pražském turnaji WTA.

Pavel Lebeda/J&T Banka Prague Open 2018

Stále se jí nedaří vystoupit ze stínu úspěšnější sestry Karolíny. Kristýna Plíšková se sice drží v elitní stovce, na skutečně velký průlom mezi elitu však stále čeká.

Šestadvacetiletá levačka předvádí sice slušné, stále však vzhledem ke svému potencionálu jen průměrné výkony. K jejím nejlepším výsledkům letos patří čtvrtfinále v Charlestonu a Norimberku.

Ani ona, stejně jako její dvojče, trávu dvakrát nemiluje, ve Wimbledonu zatím hrála třikrát, vždy skončila v prvním kole. Los české tenistce letos docela přál, prokletí zkusí zlomit proti 126. hráčce světa Rumunce Dulheruové.

TEREZA SMITKOVÁ

na žebříčku: 167.

letošní bilance: 19:11

Tenistka Tereza Smitková pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Ilkley.

twitter ILTSC

Pamatujete? Psal se rok 2014 a v osmifinále Wimbledonu se objevila "jakási" Tereza Smitková. Do té doby neznámá tenistka vyhrála v All England Clubu včetně kvalifikace sedm zápasů, než skončila na Lucii Šafářové. "Teď už nemusím jezdit na tréninky vlakem, koupím si auto," jásala tehdy devatenáctiletá slečna.

V únoru následujícího roku se probila na životní šedesáté místo, pak však začal její pozvolný pád až do třetí stovky žebříčku. Teď se rodačka z Hradce Králové zase začíná pomalu zvedat.

V prvním kole čeká na členku vítězného fedcupového týmu z roku 2015 bulharská hráčka Viktoria Tomová, 136. tenistka světa.

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ

na žebříčku: 109.

letošní bilance: 13:12

Markéta Vondroušová

Patří k obrovským nadějím českého tenisu. Teprve devatenáctiletá Markéta Vondroušová však často bojuje kromě soupeřek i s dalším nebezpečným protivníkem - vlastním zdravím. I proto je leckdy přirovnávána k českému fotbalistovi Tomáši Rosickému, jehož kariéru také brzdila zranění.

Rodačka ze Sokolova prožila životní sezónu 2017, během které vystřelila z páté světové stovky až na fantastické padesáté místo, navíc vyhrála svůj první turnaj ve švýcarském Bielu. Skvělými výkony si vysloužila i místo ve fedcupovém týmu.

"Markéta je absolutně výjimečná hráčka. Nadaná. Má neskutečný oko na situace, vidí, předvídá. Je levačka, řeší situace jednoduše. Je tam ale dlouhodobější záležitost, když se podíváte na křivku její kariéry. Je tam výkon, výkon, výkon, odpočinek, zranění. Tam je důležité, jak se nám dohromady s kondičním trenérem podaří zlepšit její tělesnou schránku. Markéta je křehká. Dá se říct, že její tenis předběhl její tělo," říkal v rozhovoru pro Sport.cz její kouč Martin Fassati.

První vítězství ve Wimbledonu se rodačka ze Sokolova pokusí vybojovat proti 82. hráčce světa Američance Vickeryové.

DENISA ALLERTOVÁ

na žebříčku: 99.

letošní bilance: 10:10

Talentovaná tenistka Denisa Allertová.

BGL BNP Paribas Luxembourg

Denisa Allertová zažila fantastický vstup do sezóny, když se skrz kvalifikaci probila do osmifinále Australian Open. Pak se však rodačce z Prahy přestalo dařit, na turnajích většinou končila v úvodních dvou kolech.

Podobně jako sestry Plíškovy ani Allertová Wimbledon moc nemusí. Jejím maximem je druhé kolo. A ani letos to nebude mít vůbec jednoduché. Hned na úvod ji čeká ve výborně formě hrající Estonka Kontaveitová.

BARBORA ŠTEFKOVÁ

na žebříčku: 715.

letošní bilance: 7:8

Barbora Štefková se poprvé v kariéře dostala do hlavní fáze grandslamového turnaje

Obrovské wimbledonské kvalifikační překvapení. Do hlavní soutěže se z pozice 715. hráčky světa probila olomoucká rodačka Barbora Štefková. Třiadvacetiletá tenistka, která si za celou kariéru vydělala zhruba 147 tisíc dolarů (cca 3,2 miliónu korun), tak svoje konto vylepší o další více než milión.

A nebo i o víc. Ovšem to by v prvním kole musela zdolat 20. hráčku světa Kiki Bertensovovou z Nizozemska.