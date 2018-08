Hrůzná chvíle! Nejlepší nováček sezóny IndyCar je po těžké nehodě zraněný

Strašidelná havárie. Všem zatrnulo po nehodě v nedělním závodě prestižní zámořské formulové série IndyCaa. Nejlepší nováček této sezóny Kanaďan Robert Wickens byl z okruhu Pocono přepraven vrtulníkem do nemocnice s poraněním obou nohou, obratlů, pravé ruky a pohmožděním plic. Podle týmu se musí podrobit operaci.

Wickens havaroval hned v úvodu při předjížděcím manévru. Jeho vůz se odrazil do vzduchu a rozbil se o ochrannou bariéru. Pak se nekontrolovaně řítil a točil mezi projíždějícími monoposty.

Devětadvacetiletého kanadského jezdce se povedlo dostat z vozu až po více než deseti minutách. "To je to nejhorší, co můžete vidět. Je zraněný. Ale aspoň přežil," uvedl francouzský pilot Sébastien Bourdais.

Závod, který byl na hodinu a půl přerušen, nakonec vyhrál Američan Alexander Rossi.

Wickens, jenž dříve závodil v německém okruhovém šampionátu DTM, dokázal během své první sezóny v IndyCar vybojovat dvě druhá a dvě třetí místa. V průběžném pořadí je tři závody před koncem sezony šestý.