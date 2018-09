Hájek se stal jako první Čech motokárovým mistrem světa

Osmadvacetiletý Hájek vyhrál v sobotu dvě a v neděli závěrečnou kvalifikační rozjížďku, což mu zajistilo nejvýhodnější pozici na startu finálového závodu. Do rozhodující jízdy odstartoval bez problému a ihned se ujal vedení.

Soupeři ztratili s českým jezdcem záhy kontakt a Hájek si rychle vybojoval náskok kolem dvou sekund na druhého v pořadí Švéda Ricka Dreezena. Svou převahu s mírnými výkyvy udržoval až pod cílovou šachovnicovou vlajku.

"Rozdýchávám to, trvá mi to, ale je to úžasný pocit. Všechno si tady úžasně sedlo. Mám tím na mysli moji připravenost, skvěle nachystaná motokára a skvělá trať, která patří k mým oblíbeným," uvedl Hájek, který v Genku získal i jeden z tří titulů vicemistra Evropy.

Pražský jezdec se soustředil hlavně na start. "Podařilo se mi zvládnout klíčový manévr a pak už to bylo o tom, abych neudělal chybu. Snažil jsem se soustředit na jízdu do poslední chvíle, ale v hlavě mi pořád běhaly myšlenky, aby nepřišel defekt gumy nebo jiný technický problém. Už několikrát v kariéře se mi stalo, že mi životní jízda nevyšla," dodal Hájek v tiskové zprávě.