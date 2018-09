Vletěl do plotu a z monopostu zbylo jen torzo. Přesto se chce vážně zraněný Wickens k závodění vrátit

Bude to brzy již měsíc, co Robert Wickens po strašlivé havárii v IndyCar utrpěl vážné poranění míchy a mnoho dalších zlomenin. Devětadvacetiletý jezdec podstoupil několik operací a nyní už začal s rehabilitací, aby se co nejdříve mohl vrátit k závodění. „Budu pracovat tak usilovně, jak to jen bude možné, abych byl co nejdříve ve voze,“ uvedl na sociálních sítích.

Fotografie ze strašlivé havárie Roberta Wickense při závodech IndyCar na trati Pocono Raceway obletěly před necelým měsícem celý svět. Devětadvacetiletý Kanaďan byl tehdy ve druhé zatáčce po kolizi s jiným vozem katapultován do vysokého ochranného plotu a po několika nárazech z jeho monopostu zůstalo jen torzo.

Jezdec naštěstí přežil, s vážnými poraněními byl okamžitě transportován do nemocnice, kde se podrobil několika operacím. Seznam jeho zranění je opravdu dlouhý, má poraněnou míchu, zlomené hrudní obratle, zápěstí, předloktí, loket, stehenní i holenní kosti na obou nohách, zlomený krční obratel a několik žeber.

Přesto se však chce k závodění vrátit. Poté, co byl přemístěn do nemocnice v Indianapolis, začal pomalu s rehabilitacemi a svým fanouškům poslal prostřednictvím sociálních sítí vzkaz. „Jsem na rehabilitačním a snažím se dostat do stoprocentního stavu, jak rychle to jen půjde,“ uvedl na videu.

„Bude to dlouhá cesta k zotavení. Jediné, co mohu říci je, že budu pracovat tak usilovně, jak to bude jen možné, a tak tvrdě trénovat, abych byl co nejdříve ve voze,“ slíbil fanouškům a poděkoval jim také za podporu. „Vaše laskavá slova znamenají pro mě a mou rodinu mnoho,“ dodal jezdec, který v minulosti testoval i ve formuli 1.