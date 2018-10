Češi vládnou autokrosové Evropě. Fejfar má pátý titul, Novotný je nejmladším šampiónem

Naprosto ojedinělé jsou úspěchy Václava Fejfara. Letos získal svůj pátý titul evropského šampióna. V letech 2000 a 2001 ovládl Divizi 3 do 1600 ccm, a v letech 2012, 2016, 2018 slavil titul v kategorii Touring Autocross, tedy tzv. „plechovek", letos se Škodou Fabií. Pouze jemu se podařilo zvítězit v závodech ME ve všech třech „dospělých" divizích - Buggy 1600, Superbuggy a Touring autocross - a to 48krát. Navíc byl celkově čtyřikrát druhý a dvakrát třetí. Svoji skvělou letošní formu korunoval sedmi vítězstvími, dvakrát dojel na druhé pozici, a jednou na třetí.

„I když to může vypadat, že zisk letošního titulu byl snadný, mohu potvrdit, že to byla obtížná sezóna jako v minulých letech. Náš tým sází především na stoprocentní přípravu a nastavení auta, to je v autokrosu úplný základ. A protože je to tvrdá kontaktní disciplína, do výsledků často promlouvá i ono pověstné štěstí. Letos opět stálo na naší straně a celou sezónu jsme si fakt užili. Třešničkou byla určitě naše domácí Nová Paka, kde se nám podařilo také zvítězit. Za každým úspěchem je ale tvrdá práce celého týmu a já všem moc děkuji," prozradil svoje pocity Václav Fejfar.

Obhajovat je těžší než poprvé vyhrát. Před tímhle úkolem stál letos Petr Nikodém. „Tak tohle jsem poslouchal už před sezónou. Moc jsem tomu nechtěl věřit, ale později jsem se přesvědčil, že tomu tak opravdu je. Byl to náročný rok, ve dvou víkendech nám padly čtyři motory, což dramaticky zkomplikovalo celou sezónu. Přípravě jsme věnovali maximum a já jsem do toho dal úplně všechno. Nakonec se nám podařilo obhájit titul už v předposledním závodě," ohlédl se za mistrovskou sezónou v Divizi 3 do 1600 ccm Petr Nikodém.

A český autokros má i nového evropského rekordmana. Je jím teprve čtrnáctiletý Jakub Novotný, který vyhrál kategorii Junior buggy. Zatímco jeho starší kolegové slavili tituly už po předposledním závodě, on se o něj pral i ve finále v italské Maggioře. Dojel druhý a evropským šampiónem se stal o sedm bodů.

„I přes několik technických problémů to byla perfektní sezóna. S Lotyšem Grencisem jsme o titul bojovali až do posledního kola závěrečného finále a jsem šťastný, že se to povedlo, protože před posledním podnikem to byly fakt velké nervy. Vzhledem ke svému věku ještě nemůžu přestoupit do vyšší divize, tak pojedeme Junior buggy také v následující sezóně," liboval si Jakub Novotný.