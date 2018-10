Titul je pryč, Lacko hájí v závěru ME tahačů aspoň druhé místo

„Ztrátou Adamova individuálního titulu pro nás sezóna nekončí, v Jaramě je před námi spousta práce," avizuje Jan Kalivoda, manažer týmu Buggyra. Přestože byl v minulosti přímým svědkem pomoci domácích pořadatelů Albacetemu, nic podobného letos nepředpokládá. „Tehdy byl Antonio ve hře o titul, navíc je to nějakých deset let. Pravda, asi nejspíše opět dorazí kolem 100 000 domácích fanoušků, kteří to umí rozjet, ale věřím ve šťastný a hlavně férový závěr."

Stejný názor zastává i Adam Lacko, který se chystá v Jaramě definitivně předat žezlo vládce evropského truck racingu Jochenu Hahnovi. „Platí, co jsem říkal před Le Mans. Body, vítězství a poháry jsou moc hezká věc, ale v mém případě se musí dostavit dobrý pocit ze závodění. Letos sice obhajoba z řady důvodů nevyšla, ale jsem sám se sebou spokojený," zdůrazňuje před závěrem sezóny.

Za nemalý hendikep však považuje skutečnost, že závod v Jaramě začíná pouhý týden po Le Mans. „Zatímco se Antonio po Le Mans sbalil, odjel domů a od úterka mohl pracovat na autě, my kočujeme. Přivezli jsme sice spoustu dílů, na standardní servis ale nebyl čas. Udělám ale všechno, abych závěrečný podnik zvládl," slibuje Lacko.

Roudnické stáji jde také o udržení třetí příčky v Poháru konstruktérů. Český pilot spolu s kolegou Olym Janesem drží před týmem Tankpool (Kiss - Faas) náskok třinácti bodů. Navíc zcela ze hry není se ztrátou 40 bodů ani Truck Sport Lutz Bernau (Albacete - Recuenco). „Rozuzlení bude hodně zajímavé. Při vší úctě k Olymu se ale bude nejspíše rozhodovat mezi Adamem, Norbertem a Antoniem. Nicméně každý bodík se hodí," konstatuje Kalivoda.