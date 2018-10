Lacko udržel druhé místo a je potřetí vicemistrem Evropy

Lacko měl před závěrečným víkendem na Albaceteho náskok 25 bodů a taktickým výkonem druhé místo bezpečně uhájil. V sobotu i v neděli byl jezdec týmu Buggyra Racing v hlavním závodě třetí, a přestože byl zkušený Španěl vždy před ním, neměl šanci předstihnout ho v konečném pořadí.

"Věděl jsem, že i kdybych klesl na čtvrté místo za Saschu (Lenze), tak je to v pohodě. Nikam jsem se nehnal a věděl jsem, že chci dojet na bedně. Když za mnou odpadl Kiss a Sascha byl za mnou hodně daleko, tak jsem zvolnil a jel jsem tak, abych hlavně dojel," řekl Lacko po prvním dnešním závodě, po kterém již mohl začít slavit.

Z vítězství se radoval suverénní Hahn, za nímž dojel s odstupem Albacete. "Pro diváky to byl určitě nudný závod. Pro jezdce je to ale stresující situace. Když jsou tam rozestupy, tak může přemýšlet nad blbostmi. Jestli zabrzdí, jestli se mu nezablokují kola, jestli se nepokazí auto... Všechno tak pořád kontrolujete," uvedl čtyřiatřicetiletý jezdec. Mnohem radši má, když se na trati bojuje. "Když je akce, je to mnohem lepší," řekl.

Přestože Lacko neobhájil loňský titul, byl se sezonou spokojený. I proto, že na jejím začátku měl zdravotní problémy. Absolvoval komplikovanou operaci břicha a stoprocentně fit nebyl ani na konci. "Cením si toho jako titulu. Na začátku se nám o tom ani nesnilo. Po dvou závodech jsem byl pátý. Postupně jsme se začali posouvat do hořejších pater, až jsme se dostali na druhé a to jsme udrželi až do konce. Takže sezona byla super," dodal Lacko.