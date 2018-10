Octavia Cup ovládl Pekař před Fulínem mladším

Fulína v prvním závodě doprovodili na pódium stejnojmenný syn a litevský závodník Jonas Karklys. Rodinné duo tak poprvé stanulo společně na stupních vítězů. Čtvrtý projel cílem Pekař, jenž si tak zajistil titul. Ve druhé jízdě skončil druhý.

Nový šampion si oddychl, že jej o celkový úspěch nepřipravila ani chyba, kdy se dostal s vozem mimo trať a přišel o druhé místo. "Byla to moje chyba, dostal jsem se až na bílou čáru, po které se mi auto sklouzlo. To mě poslalo nejen do kačírku, ale v ten moment až na osmé místo. I tak se ale podařilo sezonu uzavřít ziskem titulu, což je odměnou pro celý náš tým," uvedl Pekař.

Celkově druhé místo obsadil Fulín mladší, těsný souboj o třetí pozici vyhrál Michal Matějovský. "Gratuluji Tomášovi, svými výsledky v průběhu celé sezony si zisk titulu zasloužil. Věřím, že můj čas ještě přijde. Byla to má první kompletní sezona a to, že se mi podařilo získat celkové druhé místo, beru jako výsledek, se kterým můžu být spokojen. Je to pro mne určitě ta správná motivace na příští sezonu," uvedl Fulín mladší.