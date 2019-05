McLaren uvažoval, že Alonsovi koupí místo v závodě. Nepřijde mi to správné, odmítl nabídku španělský jezdec

Běžné to ne není, ale stává se to. Pokud se nekvalifikujete do Indy 500, je tu ještě jedna možnost, jak si místo v závodu zajistit. A to tak, že se dohodnete s jedním z třiatřiceti kvalifikovaných jezdců a sedačku si koupíte. To nabídl i McLaren Fernandu Alonsovi, který byl v kvalifikaci čtyřiatřicátý.

„Fernando by v závodě měl být a mnoho našich partnerů by ho v něm chtělo vidět,“ vysvětloval Zak Brown, výkonný ředitel McLarenu na webu The Guardian, z jakého důvodu ho napadlo, že by místo v závodě koupil. Jenže Alonso to odmítl. Z takto získané sedačky by neměl dobrý pocit.

Many were asking, but #McLaren has vowed not to attempt to buy a place for @alo_oficial in the 2019 #Indy500 field after the team failed to qualify. https://t.co/Y9LE6Mtxnl pic.twitter.com/YyESs7TAAV — RACER (@RACERmag) 20. května 2019

„Vím, co to znamená, abych se dostal do tohoto závodu. Nepřijde mi ale správné, abych nahradil jiného jezdce, který toto místo dokázal získat, protože můj tým si start koupil,“ prohlásil dvojnásobný světový šampion ve formuli 1, který tak bude závod sledovat v televizi a pokus o zisk slavné Trojkoruny motorsportu bude muset o rok odložit.

Zklamané bylo samozřejmě i vedení týmu, které připustilo, že Alonsovi nedokázalo připravit dostatečně rychlý vůz a uznalo, že víc z něj nemohl vymáčknout. Všichni tak doufají, že je tato zkušenost posílí, a že se příští rok do Indianapolis vrátí silnější a pomohou Alonsovi se zapsat do historie.