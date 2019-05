Buggyra slibuje útok na další titul

Manažer týmu Jan Kalivoda pošle i letos do boje osvědčenou dvojici Adam Lacko - Oly Janes. Zatímco prvně jmenovaný míří vůbec nejvýše, jeho britský kolega by se měl pokusit po loňské učednické sezoně o průnik do první desítky.

„O jezdeckém složení jsme měli jasno už někdy v listopadu, nabídky ze strany jezdců jsme odmítali. Máme vyvážený tým. Příprava proběhla, na rozdíl od loňského roku, bez rušivých elementů, všichni jsme živi a zdrávi," kvituje manažer.

Značka Buggyra letos slaví padesát let od svého vzniku. Celý tým by výročí rád oslavil ziskem titulu. „Prvním dárkem, který jsme si nadělili, byl závodní speciál VK50. Na konci sezony chceme titul. Bude to těžké, ale máme na to," věří Kalivoda.

První fáze broušení diamantu

Za novým speciálem, který má ambice navázat na takřka neporazitelnou Buggyru z let 2007 - 2009, kdy dvojice Bösiger - Vršecký vybojovala tři individuální tituly a stejný počet triumfů v Poháru konstruktérů, stojí dvojice David Vršecký - Robin Dolejš.

Adam Lacko v kabině svého tahače.

„Technická pravidla nám umožnila postavit speciál bez kapky kompromisů. Dá se říci, že se završil jistý vývojový cyklus. Máme diamant, který má za sebou první fázi broušení," usmívá se Vršecký. „Před testováním v Mostě panovalo jisté napětí, protože jsme se vydali novou cestou, ale výsledky předčily i hodně optimistická očekávání."

„Řekl bych, že auto je již dnes hodně dobré, zcela konkurenceschopné. A co je nejdůležitější, může být ještě lepší," doplňuje optimistické vize dlouholetého souputníka Dolejš.

Loni bolesti, letos pohoda

Zatímco přesně před rokem ještě nebylo známo, zda se obhájce titulu Adam Lacko vůbec zúčastní šampionátu, letos je situace diametrálně odlišná. „Vůbec se to nedá srovnávat. Loni jsem věděl, že mě čekají libůstky v podobě nezahojené rány, vedra, nehořlavé kombinézy a řešili jsme, nakonec neúspěšně, jestli se pásy nedají nastavit tak, aby netlačily na ránu. Letos jsem v pohodě. Mám za sebou kompletní fyzickou přípravu a úspěšné testování," konstatuje mistr Evropy z roku 2017, který touží po roční pauze vrátit individuální titul do Česka.

„Jsem si jistý, že nás čeká velmi zajímavý šampionát. Loni postavil Jochen Hahn hodně rychlé a spolehlivé auto, je otázkou, jak moc se ještě může posunout. Uvidíme, jak Norbert Kiss, kterého přes nevalné loňské výsledky nelze podezřívat ze ztráty ambicí. Do toho Steffi Halmová, Sasha Lenz. A pozor na Antonia Albaceteho. Loni se přišel svézt, a nakonec skončil třetí. Takže, tradičně zůstávám optimistou v mezích normy," avizuje Lacko.