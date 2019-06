Závodník kroužil po Nürburgringu poslepu. Do cíle nedojel

Troufalý pokus byl odsouzen k nezdaru. Neslavně skončil odvážný závodník Rudi Adams během čtyřiadvacetihodinového závodu ADAC TOTAL 24h Race, který se uskutečnil o víkendu na německém okruhu Nürburgring. Jezdec kvůli vyklopené kapotě neviděl na cestu a po okruhu kroužil poslepu. Přestože i s defektem nebojácně ujel několik set metrů, do depa se mu k jeho smůle dorazit nepodařilo.

Posádka týmu Walkenhorst Motorsport na letošní čtyřiadvacetihodinový závod na Nürburgringu nebude vzpomínat v dobrém. Zvláště pak německý závodník Rudi Adams, který byl vinou vyklopené kapoty nucen kroužit po závodní ploše prakticky poslepu.

Jeho místy až komicky vypadající snaha dostat kličkující vůz k mechanikům do depa bohužel skončila nezdarem. V nájezdu do pit stopu narazil v malé rychlosti do bariéry. Jeho kolegové ze závodního týmu jen stěží zadržovali smích.

Brzy je však humor přešel. Závodní BMW bylo díky smolné nehodě v bariéře zcela zaseklé a přes veškerou snahu se Adamsovi nepodařilo vůz dostat zpět na trať. Vyprostit ho museli až traťoví komisaři.