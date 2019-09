Koloc se vrací do čela týmu Buggyra Racing

Bývalý evropský šampion v závodech tahačů a zakladatel týmu Buggyra Racing Martin Koloc se vrací zpět do jejího čela. Roudnická stáj se v posledních letech nerozvíjela, jak by si přál, proto se rozhodl aktivně zapojit do jejího řízení.

"Tým se dostal do módu ne přežívání, ale dělal věci stále stejně. Sice fungovaly, ale my musíme mířit dál," řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Koloc. Buggyra se v posledních letech věnovala závodům na okruzích a rallye, podle Koloce ale spolupráce všech skupin nebyla ideální. "Chtěl bych, aby všichni táhli za jeden provaz víc, než tomu bylo doposud," uvedl před časem pro aktualne.cz.

Koloc v minulosti Buggyru vlastnil i řídil, před lety se ale oficiálně stáhl do pozadí. Nyní se snaží vše změnit. "Ze začátku jsme potřebovali plno strategických partnerů, abychom přežili a dostali se do supertrucků. Teď se snažím podíly na značce vykupovat zpátky, abych měl kontrolní balík a bylo jasné, že co já řeknu, platí a nemusí se dělat kompromisy," uvedl Koloc, jenž měl na začátku 21. století problémy s podnikáním a byl na něj vydaný mezinárodní zatykač. V nepřítomnosti dostal roční podmínku za podíl na vytunelování Rubeny Náchod.

Nyní už tvrdí, že má minulost vyřešenou. "Teď je to tak, že zásadní podíl na značce mám zpátky já, měním strukturu tak, abych firmu mohl ovládat. Jsem vidět, a když někdo má problém, může ho řešit se mnou," řekl Koloc, který momentálně stále žije v zahraničí. Do Česka ale pravidelně dvakrát za měsíc na několik dní jezdí. "Chci si nechat odstup od denní operativy, abych mohl v uvozovkách přemýšlet nad velkými věcmi, nad konceptem," vysvětlil.

Buggyra si letos založila vlastní akademii, ve které se snaží vychovávat jezdce a úzce spolupracuje i s týmem Mičánek Motorsport, který závodí na okruzích. Koloc se věnuje i přípravě dcery Aliyyah, která by se příští rok měla představit v ME tahačů. Hned poté, co jí bude 16 let, což je věkový limit.

"Od čtyř do čtrnácti let hrála tenis, ale hodně vyrostla a odešla jí kolena. Zkusili jsme motorsport. Jezdila buginu, tahač, lamborghini. Do čeho sedne, jede," uvedl Koloc, jenž u své dcery oceňuje analytické myšlení. "Sama sedí s inženýry, poslouchá, hledá. Usíná s tím i vstává. Má disciplínu," dodal Koloc.