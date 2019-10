Lacko vyhrál v Jaramě druhou jízdu, v boji o stříbro v ME ztratil

O lepší výsledek Lacka v první jízdě připravil výsledek v kvalifikaci, v níž byl pátý. Na této pozici se od začátku držel i v závodě, v němž se neustále snažil neúspěšně útočit na Stephanii Halmovou z Německa. Pro vítězství si dojel již jistý šampion Němec Jochen Hahn, za nímž se po celou dobu držel Albacete.

"S tím se nedalo nic dělat. Stephi si to všude hlídala, já to zkoušel ze všech stran a ona byla širší než trať. Navíc jsem nechtěl jít do zbytečného rizika," řekl Lacko ČTK.

Do druhé jízdy vyrazila elitní osmička v opačném pořadí a Lacko se dokázal vyrovnat i s opakovaným startem. Závod musel být totiž zastaven po nehodě Brita Jamieho Andersona. Pětatřicetiletý český jezdec byl v té době již první. Do čela se ale dostal i podruhé.

"Musel jsem se znovu zkoušet dostat na první místo a už to trvalo trošku déle, asi dvě kola. Posunul jsem se ale do čela a pak už jsem si jen hlídal Norbyho (Kisse) za sebou, abych nešel do nějakého zbytečného rizika," řekl Lacko, jenž několik ataků maďarského soka dokázal odrazit. "Čekal, jestli udělám nějakou chybu. Já jsem ale jel na bezpečno, abych udržel první místo, a mám radost, že se to povedlo," pousmál se Lacko po třetí výhře v sezoně.