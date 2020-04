Autoklub vyzval ministerstvo k rychlému vyplacení státních dotací

Autoklub ČR vyzval ministerstvo školství k urychlení vyplácení dotací na letošní rok. Považuje to za nezbytné pro záchranu malých sportovních svazů a klubů v kritické situaci, do které se dostaly kvůli vládním opatřením proti koronaviru. Ministerstvo ve vyjádření pro ČTK uvedlo, že žádosti o státní dotace zpracovává a vyplácí rychleji než dříve.

Sportovní organizace se vzhledem k totálnímu výpadku příjmů podobně jako firmy dostávají do problémů. Ve větších klubech jsou poměrně vysoké náklady na provoz. Týká se to například pražské tělovýchovné jednoty Bohemians. "S plynárnami a elektrárnami máme domluvené, aby si strhávaly inkaso přímo z našeho účtu. Jednoho krásného dne se stane, že nám elektriku nebo plyn vypnou. Na účet nám totiž nic nechodí. Ještě máme na březnové výplaty, v kase už máme téměř nula korun. Bohužel se to krátí, protože příspěvky mezi členy nevybíráme a externí nájemci nám neplatí, protože nesmí na sportoviště," řekl ČTK její předseda Richard Šach.

Na ohrožení sportu upozornil Autoklub ČR, řídící orgán motorismu v Česku. "Je třeba okamžitá akce MŠMT a vlády, aby se zabránilo likvidaci menších sportovních svazů a klubů, plošnému propouštění jejich zaměstnanců i poškození přípravy sportovců a činnosti pořadatelů. Vyzývám proto Vládu ČR a zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby neprodleně vyhodnotilo podané žádosti o dotace na organizaci sportu, a co nejdříve je vyplatilo," napsal jeho prezident Jan Šťovíček.

Na podporu z programů ministerstva průmyslu sportovní organizace nedosáhnou. "Když jsme se snažili přihlásit do úvěru COVID, zjistili jsme, že to není pro svazy. Taky trpíme, taky máme zaměstnance, taky máme provozní výdaje," řekl dnes Šťovíček České televizi. Vázne podle něj vyplácení státních dotací. "Je asi 10 nebo 20 sportovních svazů, které zatím nedostaly vůbec žádné dotace, ani na talentovanou mládež a reprezentaci. Je to úplně v nedohlednu a trošku mě mrzí, že se k tomu ministerstvo školství nepostavilo tak aktivně jako ministerstva průmyslu a zemědělství. Byl bych rád, kdyby stát nezapomněl na sport a pomohl nám."

Ministra školství Roberta Plagu požádal o jednání také předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta. "Ve sportu je hodně pracovních míst, co se podílejí na ekonomice. Zaměstnanci sportovních spolků spravující ve vlastní režii rozsáhlá sportoviště budou bez kompenzací a kluby půjdou do insolvence. Na rozdíl od některých firem jedou léta finančně nadoraz, tato oblast je totiž dlouhodobě podfinancovaná," uvedl. Výpadek financí ohrožuje rovněž fungování územních pracovišť ČUS, která mimo jiné poskytují poradenství svazům a klubům při žádosti o dotace.

Ministerstvo školství pro ČTK uvedlo, že vyplácí dotace rychleji než v předchozích letech. Za první čtvrtletí vyplatilo bezmála dvě miliardy korun, zatímco loni to bylo za stejné období asi 1,4 miliardy. V programech pro talentovanou mládež a reprezentaci je rozdělena drtivá většina finančních prostředků.

Žádosti se zpracovávají průběžně. "Souběžně běží práce na programu Můj klub, na investičních programech a na dotacích svazů. Je odložen program Významné sportovní akce, kde pořadatelé nevědí, jak současný stav zasáhne do kalendářů," uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Pro kluby jsou zásadní příjmy z programu Můj klub, které směřují přímo k nim na základě počtu členů v dětském a mládežnickém věku. Schváleny jsou dotace pro více než tři tisícovky klubů v souhrnné částce 672 milionů korun. "To je třikrát více než loni," uvedla mluvčí. Peníze se vyplácejí průběžně.