Enge a spol. v roli nováčků. Začal virtuální šampionát pod hlavičkou Buggyry

Již během samotného přihlašování závodníků do prvního závodu bylo jasné, že laťka bude nastavena opravdu vysoko. V polovině týdne padl světový rekord trati a soupisku začala plnit zvučná jména. Do páteční kvalifikace se tak vedle jezdců Buggyra Racing postavila špička světového simracingu.

„Prý pojeďme zezadu, ať je to vtipný... Bohužel, my opravdu pojedeme zezadu," hodnotil výsledek kvalifikace David Vršecký. „Na trati byl velký provoz jako v pořádném závodě. Necháte si ty před sebou odjet, začnete rychlé kolo, ale zase před sebou máte dalších 10 jezdců, co vjelo na trať. Musíte kličkovat, nakonec to zkazíte a zase od začátku," doplnil Tomáš Enge, jeho nový týmový kolega v šampionátu GT3.

David Vršecký v akci.

Buggyra media

Na pole position kratšího ze dvou závodů se nakonec postavil Angličan Isaac Price, mistr světa v iRacing a pilot Williams F1 Esports.

I přes horší kvalifikaci se start do sprintu Vršeckému vydařil a držel se v půlce startovního pole. Při jednom ze soubojů ovšem neukočíroval záď svého vozu a propadl se tak opět na chvost startovního pole. Podobný osud potkal i Engeho, který ve snaze dohnat soupeře před sebou byl až příliš rychlý do zatáčky a vysoký obrubník poslal jeho auto na střechu mimo trať. Závod tak nedokončil. Téo Calvet a Aliyyah Koloc se už v krátkém závodě po nevydařeném startu nestihli dotáhnout na zbytek pole a skončili na 32. a 33. místě.

Chybí natrénovat dalších 20 000 kol

Hlavní závod na 78 kol poznamenala strkanice v první zatáčce. Z té nejvíce vytěžil Enge, který se posunul na 25. místo. Jeho další postup poznamenal defekt a Tomáš tak musel předčasně do boxů. Propad se na konec závodního pole. Ani Vršecký si neužil čistý závod, když se v druhé třetině při souboji srazil s dalším z jezdců, čímž oba závodníci utrpěli značné poškožení a museli se dobelhat do boxů k opravám. I přes nezdary se Enge i Vršecký spolu s Aliyyah umístili na 22., 23. a 24. místě.

Jak na to? Velká týmová porada...

Buggyra media

„Není to špatný úspěch, dojeli jsme do cíle. Na nováčky a na to, že jsme takový závod jeli vůbec poprvé, to není špatné," hodnotí svůj výsledek Enge. „Samozřejmě jsme trénovali, ale závodníci před námi jsou opravdoví borci. Trénují v podobných hrách denně několik hodin. Já jsem odjel možná 200 kol, ale tak dalších 20 000 kol mi chybí, abych se jim mohl vyrovnat. I tak jsem si ale závod užil a smekám před výkonem ostatních," dodává jediný Čech se zkušenostmi z F1.

„Závod jsem měl hezky rozjetý, ale okolo 30. kola jsem měl kolizi. Ztratil jsem tak strašně moc času, než jsem objel celé kolo do boxů a také následnou opravou. Jinak hezký závod," líčí Vršecký.

I druhý ze závodů prvního kola Buggyra Zero Mileage GT Cup vyhrál mistr světa v iRacing Isaac Price, který se už v první třetině opět probojoval na první příčku z 18. místa, na kterém startoval po otočení startovního roštu. Odnesl si tak z premiérového závodu maximální bodový zisk.