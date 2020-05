Američan Harvick oslavil při návratu NASCAR 50. výhru

"Nemyslel jsme si, že to bude až tak odlišné, ale pak jsem vyhrál, vystoupil jsem z auta a bylo tady mrtvolné ticho. Je to divné," uvedl Harvick v televizním rozhovoru bezprostředně po vítězství. "Obvykle vystoupíš z auta a lidi křičí. Dnes to bylo... Nevím, co mám vlastně dělat," řekl čtyřicetiletý jezdec, který nakonec udělal to, co všichni. Odešel rovnou do depa.

Klání v Darlingtonu vyhrál Kevin Harvick. pic.twitter.com/czFtHeIzzm — NASCAR-live.eu (@NASCARCZ1) May 17, 2020

Závody NASCAR byly stejně jako další sportovní akce v USA omezeny v polovině března. Nyní navázaly například na smíšené bojové umění MMA, které své galavečery již obnovilo. Na okruhu v Darlingtonu bylo jen 900 lidí, kterým pořadatelé měřili teplotu. Podle agentury AP však nebyl nikdo testován na covid-19 s ohledem na nedostatek testů.

Populární americký seriál bude mít nyní nahuštěný program, již ve středu se v Darlingtonu jede další závod. Do konce měsíce jsou na programu ještě další tři.