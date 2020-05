Další úprava kalendáře, šampionát tahačů by měl začít v Mostě

O dva z osmi závodů přišli, šest podniků však stále zbývá. Letošní ME tahačů by podle posledních informací mělo začít na konci prázdnin v Mostě, konec sezony je naplánován na 15. listopadu do Misana. Z termínové listiny kvůli pandemii koronaviru nejprve vypadl závod v Německu, nyní i na Slovensku. Závodu v Mostě nadále zůstává termín 29.-30. srpna.