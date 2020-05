Modelka? Kdepak! Tahle kráska chce vyhrát slavný závod Indy 500

Mohla by být modelkou, ji ale lákají rychlá auta. Jednou by s nimi na okruzích chtěla porážet muže. Do motorsportu má namířeno další kráska. Lindsay Brewerová touží jezdit v sérii IndyCar a má smělé cíle. „Chci vyhrát Indy 500,“ hlásí třiadvacetiletá Američanka, která má na sociálních sítí mnoho obdivovatelů.