Skeletoniska Fernstädtová v šoku. Proč křičela hrůzou?

Nasadila si helmu, jak je zvyklá. Namísto na saně ale Anna Fernstädtová nasedla do závodního kamionu jménem Franta, který zažil několik Dakarů. „Může se kamion převrátit?" zeptala se za volantem sedícího Martina Macíka. „Může, proto máš taky helmu," zazubil se elitní český pilot. Vzápětí s českou skeletonistkou na místě spolujezdce třikrát obkroužil příkré svahy Sedlčanské kotliny.

Jízda měla říz, Macík kamion nešetřil, kotlinu brzy pokryl prach. Předvedl několik smyků, ten v cílové rovince ve 110kilometrové rychlosti. Párkrát nechal kamión proletět vzduchem. „Byl to ohromný zážitek. Nečekala jsem první skok do zatáčky, byl takový divoký. Naposledy jsem si takhle zakřičela před několika měsíci ve Whistleru, když jsem bouchla o bok koryta," popisovala trojnásobná juniorská mistryně světa, když se po zhruba pětiminutové divoké jízdě octila zpět na pevné zemi.

„Anička byla fajn spolujezdec. Vysvětloval jsem jí, jak má držet tělo, aby byla připravená na nárazy. Poslouchala. U žen je výhoda, že mi v kabině věří. Takže když jsme přijeli první na skok a já jí řekl, aby zatnula břicho, že auto trochu poposkočí, tak místo toho začala ječet. Jak se říká, srdce v ten moment spadlo do kalhot," smál se Macík.

Usměvavá Anna Fernstädtová a elitní český pilot Martin Macík

Big Shock

Během jízdy na Fernstädtovou promlouval skrz mikrofon. Popisoval, co přijde, jestli skok, nebo smyk. „Po první skoku už byla v pohodě. Jen se párkrát divila, když jsme jeli dveřmi dopředu," dodal Macík.

Dodávat odvahu jí však nemusel. Sedmá žena z letošního seniorského MS, která létá ledovým korytem hlavou napřed až 140kilometrovou rychlostí, má pro strach uděláno. „Nemyslím, že to byl větší adrenalin než skeleton. Věřila jsem Martinovi, že řídit umí, tak jsem se ani nebála. Klidně bych dala víc než tři kola. Myslím, že naučit se na skeletonu bylo horší," podotkla Fernstädtová.

Anna Fernstädtová vedle elitního českého pilota Martina Macíka

Big Shock

Autem jezdí ráda, na německých dálnicích občas přišlápne plyn. V závodním voze ale seděla úplně poprvé. „Ráda jezdím rychle, ale závodní auto k tomu zase nepotřebuju," culila se 23letá skeletonistka, která před dvěma lety přešla od německé reprezentace. Několikanásobného účastníka Dakaru na oplátku pozvala k projížďce na skeletonu.

„Jdu do toho, nabídka se mi líbí. Ostatně, bylo to mé přání, když jsem se dozvěděl, že Aničku povezu. Vím, pojedu po ledě hlavou dolů, což je pro mě zatím nepředstavitelné. Ale myslím, že to bude sranda," doplnil Macík.