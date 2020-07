Autokros v Poříčí bude mít hvězdné obsazení

Na startu se dokonce představí tři nejlepší z posledního mistrovství Evropy nejsilnější divize Super Buggy. Vedle desetinásobného evropského šampióna Stubbeho to bude také loňský vicemistr Evropy Radek Jordák a bronzový Lotyš Ervins Grencis.

„Poříčí bude kvůli sezóně ovlivněné koronavirem prvním skutečně velkým závodem roku. Mistrovství Evropy bylo zrušeno, zóna je teď nejvyšší možná kategorie. Náš závod má i v Evropě velmi dobrý zvuk a skoro každý se chce svézt. Myslím, že co do velikosti Poříčí takový závod dlouho nepamatuje a bude to určitě srovnatelné s dobou, kdy se tu jezdila velká Evropa. To už je více než třicet let," říká ředitel závodu Jiří Mareš.

Radek Jordák za volantem své buginy.

Jana Majerová

Na koho se mohou fanoušci dál těšit? Na Homolce se sejde kompletní česká špička snad až na Romana Keřku, který letošní sezónu vynechává. Kromě již zmíněného Radka Jordáka nebude chybět obhájce loňského vítězství v nejsilnější divizi Super Buggy Zdeněk Antony, dále Jakub Kubíček nebo nestárnoucí Jaroslav Hošek, který letos oslavil už 75. narozeniny a předvede buginu s novým motorem Porsche.

Vítězství v nejsilnější divizi Super Buggy bude v Poříčí obhajovat Zdeněk Antony.

Jana Majerová

„Už se na to moc těším. Poříčí je mou oblíbenou tratí, vyhrál jsem tam první mezinárodní autokros v roce 1977. To už je pár let," řekl s úsměvem Hošek. „Letos byla ta pauza hodně dlouhá. Čtyřicet let začínáme sezónu v dubnu a teď se to táhlo. Ale my jsme dělali na novém motoru, takže jsme se nenudili a práce bylo dost," přiznala autokrosová legenda.

„Poříčí je první skutečně velký závod, všichni jsou natěšení. Každý chce jet. Svědčí o tom i počty přihlášených. Pětatřicet aut v nejsilnější třídě, to je regulérní Evropa. Na jednu stranu je to skvělé, na druhou bude daleko těžší v té konkurenci udělat dobrý výsledek," uvedl Hošek, který vstupuje už do své 47. sezóny! „Všechno dělám na plný pecky a pořád mě to baví. Mám velkou chuť závodit a dělat tenhle sport," prozradil.

Nestárnoucí Jaroslav Hošek v Poříčí odstartuje svou 47. autokrosovou sezonu.

Jana Majerová

Chybět nebudou ani další zástupci české špičky: Vladislav Štětina, Jaromír Štětina, Martin Hrubý, David Horák, tahákem bude určitě velká premiéra v nejsilnější divizi s novými auty Petra Nikodéma s Milanem Vaňkem, kteří ještě vloni soupeřili o nejvyšší příčky v šestnáctistovkách. Chybět nebude ani účastník Rally Dakar Boris Vaculík a mnozí další.

Mezinárodní konkurenci v nejsilnější divizi rozšíří třeba nizozemský dvojblok Terry Callaghan, Wiely Albers, přijede i Maďar Károly Ábrahám, Rus Matěj Furažkin a řada dalších. No a mezi plechovými auty nebude chybět ani miláček fanoušků, Ital Natale Casalboni, pro něhož je Poříčí srdcovka a vloni tam bojoval o vítězství. Jenže z prvního místa musel ve finále zastavit kvůli prasklé poloose.

„Máme přihlášeny borce z Německa, Francie, Itálie, Nizozemska, Švýcarska, Rakouska, Slovinska, Maďarska, Lotyšska a samozřejmě ze Slovenska. Zájem byl tak obrovský, že jsme příjem přihlášek museli už minulý týden stopnout, jinak bychom to ve dvou dnech nebyli schopni odjet," prozradil ředitel závodu Mareš.

Na opatření jsou u Sázavy připraveni

Závod bude probíhat za zpřísněných opatření v souladu s protokolem Covid 19. „Jsme v kontaktu s Autoklubem České republiky a řešíme to v podstatě denně. Pracujeme na budování sektorů s vlastním zázemím, abychom mohli podle daných pravidel fanoušky oddělit a zajistit jim veškerý komfort," uvedl hlavní pořadatel Tomáš Jeníček.

Pro fanoušky bude přichystán bohatý doprovodný program. Opět se např. představí freestyle motokrosař Petr Pilník Pilát, tentokrát i se svou mládežnickou FMX academy. Sice měl minulý týden nepříjemný pád v tréninku, strávil noc v nemocnici, ale na Homolku určitě dorazí.