Autokros ožije v Poříčí. Legendární Hošek přichystal novou buginu s motorem Porsche

„Nemohu dospat. Už se na moc těším. Poříčí je mou oblíbenou tratí, vyhrál jsem tu první mezinárodní autokros v roce 1977. To už je pár let," usmíval se legendární Jaroslav Hošek, který v únoru oslavil pětasedmdesátiny.

„Letos byla ta pauza hodně dlouhá. Čtyřicet let začínáme sezonu v dubnu a teď se to táhlo. Ale my jsme dělali na novém motoru, takže jsme se nenudili a práce bylo dost. Připravili jsme novou buginu s motorem Porsche. Však také je Poříčí první skutečně velký závod, všichni jsou natěšení. Každý chce jet. Svědčí o tom i počty přihlášených. Pětatřicet aut v nejsilnější třídě, to je regulérní Evropa. Na jednu stranu je to skvělé, na druhou bude daleko těžší v té konkurenci udělat dobrý výsledek. Zahájím svoji sedmačtyřicátou autokrosovou sezonu! Všechno dělám pořád na plný pecky, protože mě to baví. Mám velkou chuť závodit a dělat tenhle sport," odmítl myšlenky na konec kariéry.

Autokrosař Jaroslav Hošek (vlevo) a hlavní mechanik Martin Mařík

Vlastimil Vacek, Právo

V Poříčí se pojede o body do mezinárodního mistrovství republiky i Zóny střední Evropa. Z domácí špičky, z níž chybí jen Roman Keřka, který letošní sezonu odpískal kompletně, nebude nikdo chybět. Na Homolku se sjeli borci z dalších jedenácti zemí. Největším tahákem bude divize nejsilnějších strojů - Super Buggi. Na start se postaví tři nejlepšího z loňského evropského šampionátu - zlatý Němec Bernd Stubbe, stříbrný Čech Radek Jordák a bronzový Lotyš Ervins Grencis. Ze zahraničních borců určitě stojí za zmínku Nizozemci Terry Callaghan a Wiely Albers, Maďar Károly Ábrahám, Rus Matěj Furažkin nebo Ital Natale Casalboni.

Loni takto bojovali Radek Jordák (vpravo) a Bernd Stubbe.

Jana Majerová

Češi určitě nezůstanou stranou. pojedou Vladislav Štětina, Jaromír Štětina, Martin Hrubý, David Horák, v nejsilnější divizi poprvé Petr Nikodém a Milan Vaňěk, kteří ještě loni soupeřili o nejvyšší příčky v šestnáctistovkách. Chybět nebudou ani účastník Rally Dakar Boris Vaculík, obhájce loňského vítězství v nejsilnější divizi Zdeněk Antony, nebo velice rychlý Jakub Kubíček.

„Poříčí bude kvůli sezoně ovlivněné koronavirem prvním skutečně velkým závodem roku. Mistrovství Evropy bylo zrušeno, zóna je teď nejvyšší možná kategorie. Náš závod má i v Evropě velmi dobrý zvuk a skoro každý se chce svézt. Myslím, že co do velikosti Poříčí takový závod dlouho nepamatuje a bude to určitě srovnatelné s dobou, kdy se tu jezdila velká Evropa. To už je více než třicet let," řekl ředitel závodu Jiří Mareš s tím, že museli přihlášky dokonce pro velký zájem stopnout.

Autokrosař Jaroslav Hošek stále předvádí výborné výkony

Vlastimil Vacek, Právo

Závod bude probíhat za zpřísněných opatření v souladu s protokolem covid-19. „Jsme v kontaktu s Autoklubem České republiky a řešíme to v podstatě denně. Připravili jsme sektory s vlastním zázemím, abychom mohli podle daných pravidel fanoušky oddělit a zajistit jim veškerý komfort," dodal.

Pro fanoušky je přichystán i bohatý doprovodný program. Představí se i freestyle motokrosař Petr "Pilník" Pilát. V sobotu i v neděli začíná program už v osm hodin ráno.