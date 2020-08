Fanoušci nebudou mít volnost, tahače v Mostě nicméně odstartují s diváky

Složitá doba odsunula start sezony až na konec srpna. Každý divák podél trati bude malým vítězstvím.

„Plně respektujeme hygienická pravidla platná v České republice. Fanoušci bohužel nebudou mít volnost jako dříve, máme připravené sektory na diváckém svahu, ale jsme rádi, že se vůbec bude moct jet," předesílá Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

V padoku se budou pohybovat pouze jezdci, týmy, delegáti FIA, komisaři a nutný personál.

„Podmínky se mění každý den, upravují se pravidla s testy, zóny, hlavním cílem je bezpečnost a zdraví návštěvníků. Kromě tahačů budou k vidění doplňkové série Clio cup, Audi R8, historické formule včetně monopostu z roku 2010. Věřím, že všichni budeme mít radost," líčí Zajíček.

Zrušení by se promotérovi vyplatilo

Promotér ME, německá společnost ETRA Promotion GmbH, v minulých týdnech preferoval zrušení závodů. „Dlouho to vypadalo, že se nepojede, protože by se to promotérovi vyplatilo. Od německé vlády by asi dostal kompenzace. Pro nás je ale důležité, že se jede. Chceme se vrátit do starých kolejí a naučit se žít s kovidem," poukazuje Zajíček.

Tým Buggyry na startu sezony - zleva Aliyyah Kolocová, Adam Lacko a Francouz Téo Calvet.

Buggyra media

„Autodrom odvedl velký kus práce na poli diplomacie," uznává Martin Koloc, šéf týmu Buggyra.

Jeho stáj nasadí do závodů tři zástupce v čele s Adamem Lackem. Premiérové starty za roudnickou stáj čekají Francouze Téa Calveta a teprve šestnáctiletou Aliyyah Kolocovou, která se stane nejmladší jezdkyní v seriálu.

Bod bude mít cenu platiny

„Mám především radost, že se nám podařilo udržet přes veškeré koronavirové peripetie tým v provozní teplotě. Sekce ‚zkušených', tedy David Vršecký, Tomáš Enge a Jarek Janiš, se systematicky a úspěšně starala o pracovní vytížení všech členů Buggyra Academy. Vzhledem k tomu, že se nezávodilo skoro rok, se jedná o mimořádný výkon. Adam je pak samozřejmě dost zkušený, aby se dokázal patřičně připravit sám," rekapituluje Koloc.

„V týmu je správná atmosféra, každý ví, kde je jeho místo," dodává.

Šampion z roku 2017 by se rád vrátil na trůn.

„Vzhledem k malému počtu závodů se jedna chyba může rovnat konci ambicí na zisk titulu. Bod bude mít cenu nikoli zlata, ale platiny. Taktika převládne nad závoděním," odhaduje Lacko.