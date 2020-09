Lacko ovládl závody tahačů v Zolderu, vyhrál všechny jízdy

"Čtyři závody, čtyři výhry. Co více k tomu říct. Myslím si, že můžeme být spokojeni. Co jsme potřebovali vyzkoušet, to jsme vyzkoušeli. Vše fungovalo, za což děkuji celému týmu, a můžeme se těšit na další závody," uvedl Lacko, který se stejně jako celý týmu Buggyra Zero Mileage Racing do Zolderu přesunul z Nogara, kde se minulý týden zapojil do francouzského mistrovství.

Vedle trojice Buggyry Lacko, Téo Calvet, Aliyyah Kolocová a Hahna v Zolderu startovali například i Antonio Albacete, Ryan Smith nebo Stefan Kursch. "Je velká škoda, že se Adamovi tyto body nepočítají do pořadí mistrovství Evropy, ale bohužel se promotér šampionátu nedohodl s organizátorem závodu v Zolderu. Skoro polovina startovního pole Evropy sem přesto přijela," řekl manažer Buggyry Jan Kalivoda.

Seriál ME by měl pokračovat v polovině října v Maďarsku.