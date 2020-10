Lacko si rozšíří jezdecký obzor, vrací se na Hungaroring i s Engem

Pachatelé se vrací na místo činu. V roli pachatelů se představí po necelém týdnu Adam Lacko a Aliyyah Kolocová, místem činu je Hungaroring, na kterém se jezdci týmu Buggyra Zero Mileage Racing představí již o víkendu v rámci ESET Cup Series.

Adam Lacko přesedne do auta, na které není běžně zvyklý...

Zatímco sestra Yasmeen Kolocová bude bojovat spolu s Tomášem Engem za volantem Renault Clio RS o titul vytrvalostního šampióna třídy TC-2.0, představí se Aliyyah vedle Adama Lacka v kategorii GT 3.

„Měli jsme na to téma s Martinem debatu. Šestnáctiletá, byť hodně talentovaná holka v autě pro dospělé jezdce... Na druhou stranu jeho argumentace, že kdo se neučí, ten se nenaučí, nepostrádá racionální jádro," potvrzuje Tomáš Enge.

„Jde nám o to získat data Aliyyah a porovnat je s daty Tomáše, Adama a Davida. Rýsuje se nám totiž projekt GT3 v Číně, kterého by se mohla zúčastnit Aliyyah plus dva profesionální jezdci. Takže víkendový Hungaroring určitě není o zrození nové hvězdy kategorie GT, ale o pokračování projektu Buggyra Academy," konstatuje šéf stáje Martin Koloc.

Zároveň vysvětluje Lackovu účast. „Adam má za sebou starty v mistrovství světa GT1 a Evropy GT3. Proto jsme si řekli, že nebude od věci podívat se, jak na tom je. Nikdy se nemá říkat nikdy..."

Lacko bojuje o titul truckového šampióna, s comebackem nemá sebemenší problém. „Strašně moc se těším. Mercedes GT3 jsem ještě nejel, po Saleen, Corvettě a Lamborghini si alespoň rozšířím jezdecký obzor. Díval jsem se na startovní listinu, bude tam velmi solidní konkurence."

Stejně, jako v dalších kategoriích, pojedou i „gétéčka" dva sprinty a jeden hodinový vytrvalostní závod. „O sprinty se podělíme. Na místě se pak dohodneme, kdo rozjede vytrvalostní závod, ale určitě najdeme řešení," říká Lacko se smíchem.