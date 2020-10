Velmi nestandardní, ale úspěšná, hodnotí Enge krátkou sezonu

Rychlý návrat na místo činu. Jenže s trochu jiným autem.

„Minulý týden jsme tady závodili s pětitunovým tahačem, a teď tu jezdíme s Mercedesem AMG GT3. Nesmírně si závody užívám, je to snad 12 let, co jsem naposledy seděl ve voze GT3, ale podle výsledků to vypadá, že jsem to úplně nezapomněl. Jak ze sprintu, tak z endurance je z toho druhé místo, takže pro mě určitě super zážitek. Další dva poháry do GT kolekce a skvělá týmová práce s Aliyyah v endurance závodě," raduje se z úspěšného víkendu Adam Lacko.

„V sobotu to pro mě byl vůbec první závod s GT3 a hned endurance, kde jsem za volant usedala po Adamovi. Z výsledku jsem nesmírně nadšená, skvělá zkušenost a jsem ráda, že se mi dařilo držet tempo s ostatními v naší kategorii a druhou příčku udržet," komentuje Aliyyah Kolocová s nadšením svojí závodní premiéru se 600koňovým Mercedesem AMG GT3.

Nastoupila také do nedělního sprintu a mohla si tak ze seznamu odškrtnou další poprvé v kategorii GT3. „Závod na mokru jsem si opravdu užila, minulý týden nám tady taky pršelo při závodech ETRC a musím říct, že s GTčkem je to o poznání jednodušší. Znovu se mi podařilo vybojovat stříbro, takže mám velkou radost a nemůžu se dočkat, až budu mít další možnost s tímhle autem závodit," dodává Aliyyah.

Druhé místo vyneslo titul

Její sestra Yasmeen na Hungaroringu bojovala s vozem Renault Clio Cup RS o titul šampiona endurance v kategorii do dvou litrů. „Trať je tady dost těžká, obzvlášť na mokru to opravdu hodně klouže a popravdě nejsem se svojí jízdou v endurance zas až tak spokojená. Podstatné však je, že se nám s Tomášem podařilo v závodě vybojovat druhé místo a tím pádem i titul v naší kategorii. Musím říct, že je opravdu úžasné, získat ve své první sezoně titul, obzvlášť potom, jaké zklamání byl první závod v Grobniku," jásá nadšením šestnáctiletá Yasmeen Kolocová.

Sestry Kolocovy a jejich slušná sbírka pohárů...

Buggyra media

K sobotnímu zisku titulu nakonec přidala ještě dvě výhry s Cliem v nedělních sprintech. „Teď už můžu být se svým výkonem opravdu spokojená," podotýká se smíchem.

„Byla opravdu zábava nahánět se s Tomášem Pekařem. Clio je neskutečná hračka, kdykoliv bych si tohle znovu zopakoval. Závod jsme sice dokončili druzí, ale našim cílem bylo celkové umístění a tam se zadařilo a máme to v kapse," raduje se Tomáš Enge.

„Letošní sezona byla velmi krátká a velmi nestandardní, ale myslím, že se nám z ní podařilo vytěžit maximum. S GTčkem máme ze závodů a testování najeto několik tisíc kilometrů a několik pódiových umístění, všichni naši jezdci v rámci Buggyra Academy se nesmírně zlepšili. Yasmeen končí svojí první sezonu na prvním místě, takže bych letošek hodnotil velmi úspěšně a doufám, že příští rok už bude více ve standardním režimu," shrnuje Enge sezonu 2020.