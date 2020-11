Loprais pojede Dakar opět s Pragou Lady: Záda nám bude krýt Tatra Královna 69

V příštím ročníku pojedou v barvách Instaforex Loprais Praga Teamu dva závodní vozy. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí?

Chci mít krytá záda. Určitě mi to zvýší klid a pohodu, i když samozřejmě na speciálce netušíte, jestli je druhé auto za vámi minutu, nebo hodinu. Dakar je velice náročná soutěž a klidně může být náš druhý kamion místy rychlejší než my. O tom Dakar také je. Každému se daří, a naopak nedaří v jiném okamžiku. Důležité je vědět, že na trati je a může pomoct, třeba s rezervní pneumatikou, na kamenitých saúdskoarabských tratích často dochází k defektům. Mohu tak zrychlit a víc riskovat. Chtěl bych moc poděkovat Pragovce a dlouholetému partnerovi, společnosti InstaForex a také všem dalším partnerům, kteří pomohli tento posun uskutečnit. Včetně všech lidí, kteří si kupují náš Loprais Drink 69 nám touto cestou dopomohli k tomuto kroku. Ani bez nich by to prostě nebylo možné.

Kdo tvoří posádky, a s jakými vozy jedete?

Naše posádka červenobílé Pragy V4S DKR, které říkáme Lady a bude mít startovní číslo 504, zůstává stejná, se mnou v kabině bude „domácí" navigátor Chalid Alkendi a mechanik Petr Pokora. S modrobílou Tatrou Jamal Queen 69 s číslem 520 pojedou jako pilot Jan Tománek, navigátor Tomáš Kašpárek a mechanik Jiří Stross, tedy velmi zkušení borci. Tatra se na trať vrací po dvou letech v plné kondici.

Určitě jste se svezl v obou, jak vyznělo jejich srovnání?

Velký rozdíl mezi nimi není. Obě auta mají svoje přednosti, každé je trochu jiné. Praga má automatickou převodovku, což je pro řidiče úleva, bude tak v určitých pasážích lehce rychlejší. S Tatrou bylo svezení vzhledem k manuálnímu řazení zábavnější, ale auto víc váží.

V lednu jste byl s Pragou spokojený. Vylepšili jste ji ve frenštátských dílnách?

Zaměřili jsme se na odstranění mušek, které se na Dakaru změnily ve velké mouchy. Prvořadé bylo zvýšení spolehlivosti. Lepší by mělo být veškeré chlazení, celý výfukový systém, tlumení kabiny. Důležitá je změna nastavení automatické převodovky, do jejíhož režimu mohu za určitých okolností vstupovat díky ovládání pod volantem, cenné to bude v dunách.

Stihli jste letos nějaké závody a dostatečné testování?

Na Arabském poloostrově jsme měli jet dvě soutěže. Naštěstí jsem tam letěl dřív a dozvěděl se, že obě jsou kvůli koronaviru zrušené. Na poslední chvíli jsem stihl zastavit naloďování, protože pak by byl problém s auty něco dělat, nejspíš bychom zůstali ve Spojených Arabských Emirátech, protože Saúdská Arábie zastavila výdej víz. Ta máme až na Dakar. Několikrát jsme testovali v Polsku a samozřejmě také v Česku. V Evropě to bylo nějakých sedm set kilometrů, tři stovky chceme najet ještě v Saúdské Arábii.

Kdy vyrazí do dějiště Dakaru ostrá auta s doprovodnými, a kdy tým?

Auta budeme naloďovat 2.prosince v Marseille. Náš přílet do dějiště je v řešení, protože situace se kvůli koronaviru mění. Měli bychom mít s ostatními českými startujícími charterový let. Původně jsme měli přiletět a rovnou jet do přístavu pro auta. Teď to vypadá, že nás čekají testy a několikadenní karanténa. Odletět bychom tam měli těsně po Vánocích.

Čekají vás přísná bezpečnostní opatření, jako je tomu při jiných sportovních akcích?

Chystají něco jako covidovou bublinu. Po prvním testu bychom měli absolvovat převzetí aut, technické přejímky, shake down, a teprve poté bude administrativní přejímka a test, na jehož základě buď přejedete do bivaku, nebo vás čeká nějaká separace. Věříme, že vše dobře dopadne a Dakar se jako jedna z malá motoristických akcí uskuteční a my budeme mít to štěstí být u toho.