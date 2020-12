Motoristická anketa Zlatý volant se za rok 2020 nebude vyhlašovat

Důvodem jsou vládní opatření proti šíření koronaviru, která neumožnila uspořádání téměř žádných akcí v kompletní podobě. "Sportovci neměli možnost plnohodnotně bojovat o hlasy v anketě Zlatý volant, toto prestižní ocenění za rok 2020 proto nebude uděleno," uvedla výkonná ředitelka pořádající marketingové agentury Pozitif Jana Svobodová v tiskové zprávě. Vyhlašovat se nebude ani vítěz ankety Zlatá řidítka pro nejlepšího motocyklového jezdce.

Zástupci agentury by chtěli udělit alespoň symbolickou cenu za rok 2020, a to za přínos světovému motoristickému sportu v kategoriích Zlatý volant a Zlatá řídítka. Jména oceněných by měla být zveřejněna v lednu. Letos v únoru si trofeje za celoživotní přínos převzali italská motocyklová legenda a patnáctinásobný mistr světa Giacomo Agostini a francouzský pilot formule 1 Romain Grosjean.