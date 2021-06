Lacko zabojuje o titul. Na Hungaroringu startuje nový ročník ME tahačů

O víkendu bude závodem na Hungaroringu zahájen další ročník ME tahačů, během kterého se snad starý kontinent vymaní s konečnou platností z koronavirové pandemie. O titul nejlepšího truckera Evropy bude bojovat šestnáct jezdců, z toho čtyři mistři Evropy. Poháru konstruktérů se zúčastní pět týmů. Letošní sezona ME tahačů představuje důležitý milník v historii disciplíny, poprvé budou všechny závodní speciály poháněny biopalivem plně pocházejícím z obnovitelných zdrojů.

Buggyra Racing vysílá do boje o mety nejvyšší trio Adam Lacko, Téo Calvet, Aliyyah Kolocová, zadání je předem jasné. „Adam bude bojovat tradičně o titul, v nabité konkurenci to bude mít vedle Hahna, Albaceteho a Kisse těžké, ale má na to vyhrát. Je zkušený jezdec, klidná síla. Téo minulý víkend v Charade ukázal, že může útočit na elitní šestku. Aliyyah se bude v první řadě učit, cílem jsou časy na úrovni nejrychlejší desítky a nějaké body," nastiňuje plány týmový bos Martin Koloc.

„Trochu neskromně si troufám říct, že první vítězství na diplomatickém poli jsme zaznamenali ještě před začátkem šampionátu. Když jsme před lety začínali v truckracingu s ekologickým programem, byli jsme za snílky. Letos bude veškeré palivo šampionátu pocházet z obnovitelných zdrojů, navíc značka Total garantuje kvalitu," poukazuje.

Sport.cz

Adam Lacko nemá s již tradiční rolí spolufavorita sebemenší problém. „Snad ještě nikdy jsem se tak netěšil na závodění tak, jako letos. Bude to těžký šampionát. Jochen se titulů asi nenabaží nikdy, Norbert se vrátil k MAN, Antonio získal díky stříbru z roku 2019 novou motivaci. Vyhraje ten, kdo udělá nejmenší počet chyb," odhaduje mistr Evropy z roku 2017, který v posledních pěti letech nechyběl ani jednou na celkových stupních vítězů.

„Buggyra DV21 vykazuje veškeré znaky vítězného auta, uvidíme, kam se posunula konkurence. Odhaduji souboj do posledního závodu," usmívá se Lacko.

„Táta sice bojoval s Martinem o titul, nicméně šesté místo bude považovat v první plnohodnotné sezoně mezi evropskou konkurencí za úspěch," přidává se Téo Calvet. „Čtyři mistři Evropy, k tomu Sasha Lenz, René Reinert, Steffi Halm. Určitě to nebude jednoduché, ale zároveň se jedná o správnou výzvu."

Buggyra na Hungaroringu

Buggyra media

Se stanoveným cílem nemá problém ani Aliyyah Kolocová, která bude v Maďarsku na dálku fandit sestře Yasmeen. „Souběžně se mnou bude závodit s Renaultem Clio v polské Poznani ve třetím závodě ESET Cup series. Budeme si na dálku přeposílat energii," říká se smíchem. „V dubnu jsem na Hungaroringu závodila s Mercedesem AMG - GT3 a celou dobu jsem si říkala, jak se na okruhu poskládají velké tahače? O víkendu, se to dozvím."

Pohár konstruktérů: Stát se může všechno

V týmové soutěži se bude Buggyra spoléhat na dvojici Lacko - Calvet. „Pokud nevyhrajeme, nebude se jednat o konec světa, ale proč neudělat všechno možné pro vítězství," říká Koloc s vědomím, že se bude jednat o velmi těžký souboj. „Titan má sestavu složenou Albacete - Kiss (MAN), oba dohromady vybojovali pět titulů mistrů Evropy. To asi hovoří za všechny komentáře. Jochen Hahn a Stephanie Halm (Iveco) obhajují titul z roku 2019 a taky budou chtít vyhrát. Jsem docela zvědavý, jakým směrem se bude soutěž ubírat."

Adam Lacko během testování v Nogaru.

Buggyra media

Lacko, který vyhrál Pohár konstruktérů s Davidem Vršeckým, zůstává střízlivým optimistou. „Ve třech týmech jdou čtyři mistři Evropy, bude to řežba. Antonio a Norbert mají nejvyšší individuální ambice, uvidíme, jak jim to bude ladit. Týmová soutěž je specifická, stát se může všechno."

Televizní kanál Sport 5 bude z letošního průběhu mistrovství starého kontinentu vysílat přímé přenosy. „Pochopitelně je to ku prospěchu věci, jedná se o velmi atraktivní sport, který ještě není do takové míry svázán nejrůznějšími restrikcemi, jako je tomu v případě jiných okruhových disciplín. Přestože se letos pojede ekologický šampionát, líbí se mi v souvislosti se závody tahačů slova o starých dobrých časech," říká Jan Kalivoda, ředitel komunikace Buggyra Racing. „V této souvislosti se jeví jako velmi pozitivní informace o tom, že současný promotér ETRA bude pořádat šampionáty až do roku 2025, média mají ráda stabilitu."