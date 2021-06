Makeš si v Poznani troufá znovu útočit na podium

Do třetího závodního víkendu série TCR Eastern Europe v Poznani jede Michal Makeš s týmem Mičánek Motorsport powered by Buggyra s jasným cílem. Znovu bojovat o podium a ideálně se přiblížit z druhého průběžného místa boji o titul.

Vylepšit výsledky ve skvěle rozjeté sezoně. Takový plán má Michal Makeš a tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra v Poznani, kam o víkendu míří šampionát TCR Eastern Europe. Makeš se na posledním podniku série blýskl svým premiérovým vítězstvím, ke kterému přidal třetí místo z nedělního závodu.

Výsledky mu zajišťují komfortní druhou pozici v celkovém hodnocení šampionátu. Mladý talent pod vedením Jiřího a Tomáše Mičánkových ale neskrývá ambice ukrojit v ideálním případě ze sedmnáctibodové ztráty na prvního Tomáše Pekaře a naopak navýšit komfortní čtyřiadvacetibodový náskok, který má aktuálně na třetího Němce Sebastiana Steibela. Je třeba jediné - bojovat znovu o podium.

Makeš zažil na Slovakiaringu divoký víkend

Makeš si nicméně do polského závodního víkendu nese velký hendikep - na rozdíl od soupeřů bude na trati v Poznani startovat poprvé. „Hodně jezdců včetně Tomáše Pekaře trať skvěle znají a může to pro ně být výhoda," naznačuje Makeš před startem víkendu.

Do hry navíc může vstoupit i počasí, které je v posledních dnech nevypočitatelné. A déšť nebo smíšené podmínky by opět nahrály do karet zkušenějším soupeřům.

Jedenadvacetiletý jezdec si navíc poveze do závodu BOP (ballast of performance) za dobré výsledky z předchozích závodů. Místo „slovenských" šedesáti kilogramů to bude ale „jen" padesát.

Start sezony Mičánek Motorsport powered by Buggyra

Přesto má tým po dvou povedených víkendech velké ambice. Pětitýdenní pauzu strávili mechanici i jezdec laděním vozu Cupra TCR. „Investovali" do testovacích kilometrů i techniky.

„Dvakrát jsme byli testovat - v Mostu a potom i v Brně. Ve druhém testu jsme se zaměřili na úpravy nastavení po technických změnách, konkrétně po změně dodavatele tlumičů. Přešli jsme na Öhlins a výsledky zatím vypadají slibně," popisuje manažer týmu Jiří Mičánek ml. Právě úpravě nastavení na nové tlumiče tým věnoval druhý brněnský test. „Auto se chová dobře a je cítit zlepšení chování. Není to tak, že bych byl díky tomu o vteřinu rychlejší, ale rozhodně tam změnu vnímám," pochvaluje si i Makeš.