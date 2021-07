Mladé pušky se o víkendu představí v Nogaru

Po závodě v Charade se francouzský truckový šampionát 2020–2021 přesouvá podruhé do Nogara. Poprvé se závodilo loni, přičemž závod je z rozhodnutí pořadatelů součástí dvousezonního mistrovství.

Téo Calvet a Aliyyah Kolocová se těší do Nogara.

Téo Calvet na začátku června v Charade vyhrál, co se vyhrát dalo, a je v čele mistrovství. Zopakování výsledku by se pochopitelně nebránil ani v Nogaru. „Koho by nebavilo vyhrávat, ale obávám se, že soupeři budou proti. Přece jen, truck racing je o soubojích zkušených jezdců a najednou vede dvacetiletý kluk," říká úspěšný pokračovatel rodinného klanu, který strávil čas mezi Charade a Nogarem pilnou prací.

„Pracoval jsem hlavně na fyzické kondici, s Robinem a Davidem jsme se bavili o datech, jedná se o hodně rychlý a nebezpečný okruh. David mi vyprávěl, jak vybojoval v Nogaru první bednu a nějaký fotograf musel běžet nahý celou cílovou rovinkou s českou vlajkou v ruce. Zkusím to v týmu probrat, ale nevím," poukazuje Calvet se smíchem na příhodu mentora Vršeckého.

Buggyra na závodech tahačů v Nogaru

Buggyra

Aliyyah Kolocová vyrazila do Nogara vzápětí po příletu z dakarského testování v Dubaji a v přechodu z písku na asfalt nevidí problém. „Už se těším, sice to nebude asi taková legrace, jako nahánět se v dunách, ale okruhy mají svoje kouzlo a jede se o body do celkové klasifikace," říká s tím, že Téovi sice vítězství přeje, zároveň však přijela na okruh Paula Armagnaca jako obhájkyně jednoho vítězství.

„Taky bych se nebránila zopakování loňského výsledku a udělám pro to všechno. S Téem se nějak dohodneme," usmívá se.