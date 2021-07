Povodeň smetla závody! Nouzový stav zabrzdil kolosy

Na kalamitu jsou i nezkrotné kolosy krátké. Závody mistrovství Evropy tahačů se o víkendu na německém okruhu Nürburgring neuskuteční. Promotér šampionátu po dohodě s organizátory a Mezinárodní automobilovou federací druhý díl seriálu zrušil poté, co ve spolkové zemi Porýní-Falc byl kvůli vydatným dešťům a povodním vyhlášen nouzový stav.

Vydatné deště a povodně, které se vyskytnou jednou za generaci, zasáhly spolkovou zemi Porýní-Falc, kde se nachází Nürburgring. Oblast a lidé byli těžce postiženi a záchranné služby nepřetržitě pracují na záchraně životů. V regionu byl vyhlášen stav nouze.

Po konzultaci mezi ETRA, místním pořadatelem ADAC Mittlerhein a FIA bylo rozhodnuto, že kvůli následkům silného deště, povodním a z bezpečnostních důvodů nebude možné na Nürburgringu uspořádat závod FIA mistrovství Evropy tahačů, který byl naplánován na víkend 17. a 18. července.

Týmový konvoj Buggyry projíždí na Nürburgring kolem zatopených míst.

"Jsme svědky bezprecedentního vývoje situace ve spolkové zemi Porýní-Falc a vidět následky silných dešťů a povodní je opravdu srdcervoucí," řekl Rolf Werner, generální ředitel společnosti ETRA.

"Kvůli vážným okolnostem nebude možné o víkendu uspořádat Velkou cenu tahačů. V myšlenkách jsme s těmi, které záplavy postihly. Hasiči a záchranáři odvádějí v této mimořádně obtížné situaci neuvěřitelnou práci," dodává.

Povodeň překazila plány také roudnickému týmu Buggyra Racing. Někteří jeho členové se o zrušení závodů dozvěděli až přímo v dějišti.

"Je hrozné, co se v Německu stalo. Všichni jsme sledovali informace, takže nás zrušení závodů nepřekvapilo. Polovina týmu už byla na Nürburgringu, takže nám po cestě hlásili, co šíleného se tam děje. Můžeme jen držet palce, aby situace dopadla nejlépe, jak za dané situace může," říká manažer roudnického týmu Jan Kalivoda s tím, že promotér bude se zástupci okruhu jednat o možném náhradním termínu akce. "Teď to ale není na pořadu dne. Všichni řeší důležitější věci," zdůrazňuje Kalivoda.

Ještě doma zpráva zastihla Adama Lacka, který tak do Německa ani neodjel. "Bohužel se na Nürburgringu stejně jako loni nepojede, ale chápeme, že ztráty na životech a zranění jsou důležitější než naše závody," reaguje Lacko.

Kvůli vytrvalému dešti a záplavám za posledních 48 hodin na západě Německa zemřelo nejméně 42 lidí. Nejvíce obětí bouře způsobily v noci na dnešek ve spolkových zemí Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko. Další desítky osob se stále pohřešují.

Nejbližším závodem v seriálu je nyní Czech Grand Prix, která se má konat na konci srpna v Mostě.