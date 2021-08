Záruba suverénně ovládl svoji třídu, Makeš je zpět v čele

Jezdci týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra vezou z předposledního podniku středoevropského zónového mistrovství poháry za stupně vítězů a v případě Michala Makeše i cenné body do šampionátu.

Pro Josefa Zárubu s Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO byl závod na Slovakiaringu především tréninkem na blížící se předposlední podnik seriálu Super Trofeo Europe. Zároveň si tým předsevzal dosáhnout na co nejlepší umístění v obou závodech. Ambice na podium ovšem Záruba dotáhl k dokonalosti - ve třídě GTC ovládl obě kvalifikace i oba závody.

„Jsem rád, že se mi návrat do ESET Cupu, kde jsem před deseti lety začínal, takhle povedl. Zároveň jsme ukázali, že jsme v porovnání se soupeři ze střední Evropy na absolutní špičce," komentuje výsledek Záruba.

Oceňuje ho i manažer týmu Jiří Mičánek jr. „Ukázali jsme, že v naší kategorii nemáme konkurenci, že jsme rychlí, umíme nastavit auto a máme i skvělé piloty. Pepa jel skvěle, nechyboval a přesně splnil, na čem jsme se dohodli. Tyto faktory pak znamenaly jednoznačný výsledek," říká Jiří Mičánek.

Závodní víkend na Slovensku byl pro tým zároveň testem na další podnik Lamborghini Super Trofeo Europe, který se jede první zářijový víkend na Nürburgringu. „Každý kilometr, který můžeme najet v závodním režimu, je pro nás z pohledu Super Trofea cenný jak po stránce nastavení auta, tak i pro Pepu," říká Mičánek.

Jedna penalizace Makešovi pomohla, druhá naopak

Michal Makeš má za sebou další divoký víkend, který přetavil v jedno vítězství a jedno třetí místo, ze kterého ho ale nakonec odsunula dodatečná penalizace. Klíčové ale pro Makeše je, že se vrátil do čela šampionátu TCR Eastern Europe a před finálovým podnikem v Brně má náskok na druhého Tomáše Pekaře 25 bodů. Vedení Makeš drží i ve virtuálním finálním pořadí po odečtu dvou nejhorších výsledků.

Makeš zažil na Slovakiaringu divoký víkend

Buggyra

V prvním závodu dojel Makeš třetí, komisaři jej ale penalizovali za ostrý souboj s Petrem Čížkem, při kterém došlo k několika kontaktům. „S Petrem jsme o tom o závodě mluvili a sám říkal, že souboje byly běžnými závodními incidenty a penalizaci nechápe. Nám nezbývá než ji respektovat," konstatoval Makeš, který po penalizaci spadl na čtvrté místo, udržel za sebou ale rivala v boji o titul Tomáše Pekaře.

Nedělní závod pak poznamenala červená vlajka a restart závodu. Makeš se dokázal dostat na druhé místo za Němce Sebastiana Steibela a na této pozici závod bezpečně a bez rizika dokončil. Věděl totiž, že Steibel bude mít v cíli 10vteřinovou penalizaci za jump start. „Věděl jsem, že mi stačí dojet v desetivteřinovém odstupu od Sebastiana. A klíčové bylo udržet za sebou Tomáše Pekaře," popsal Makeš taktiku, ve které už se odráží vrcholící boj o titul v šampionátu.

Pekař, který na Slovakiaring odjížděl jako průběžný lídr, na konci závodu chyboval, vyjel z trati a do cíle dojel až osmý. Makeš díky tomu získal solidní náskok v průběžném hodnocení TCR Eastern Europe.

„Michal jel bez chyb a soustředí se na to, o co nám nyní jde - tedy o titul. Za dva týdny v Brně to bude vypjaté a o titulu se určitě rozhodne až v neděli. Za nás ale všechno budeme směřovat k tomu, abychom hlavně dojeli, bodovali a získali poslední body, které nám mohou titul zajistit i po konečném součtu, ve kterém budou podle pravidel odečteny dva nejhorší výsledky sezony," říká Jiří Mičánek.