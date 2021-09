Proboha, cos mi to udělal...? Misska v hrůze okusila neuvěřitelný adrenalin

Exhibiční projížďka, ale pořádná! „O můj bože! Ještě nemůžu mluvit ani dýchat, proboha, cos mi to udělal...?“ úpěla sličná dívka v závodnickém overalu. Miss České republiky 2020 Natálie Kočendová absolvovala na okruhu v Mostě adrenalinový relax. Jiří Mičánek ji pozval do kokpitu svého lamborghini ke svezení. Jak všechno dopadlo, podívejte se v přiloženém videu.

Víkendový program Czech Truck Prix na okruhu v Mostě si vedle tisíců diváků užíval i tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Manažer týmu Jiří Mičánek jr. fandil trojici Adam Lacko, Teo Calvet a Alliyah Kolocová, kteří bojovali za volanty trucků o podia, při exhibiční jízdě pak představil v plné rychlosti i týmový Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO.

„Měli jsme štěstí, že nám na náš slot vyšlo počasí a trať byla suchá. Takže i když šlo o exhibiční jízdu, rozhodně jsme nejeli nějak pomalu. Myslím, že kdyby nám měřili časy, tak kromě formulí jednoznačně budeme mít nejrychlejší kolo dne," usmívá se Jiří Mičánek.

Jiří Mičánek a miss Natálie Kočendová.

Buggyra media

Že rozhodně nešlo o vyhlídkovou jízdu, potvrzuje i Miss České republiky 2020 Natálie Kočendová. Právě ji totiž Jiří Mičánek pozval do kokpitu lamborghini ke svezení. „Popravdě jsem vůbec nevěděla, co mám čekat. První kolo jsem prožila spíš v hrůze, ale pak jsem už tušila, co v každé zatáčce přijde, a začala jsem si to užívat," říká nejkrásnější česká dívka loňského roku. „Byl to neuvěřitelný adrenalin a doufám, že s Jirkou Mičánkem budeme dál spolupracovat a tohle nebylo poslední svezení," dodává.