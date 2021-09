Český lev zvedal v Mostě lidi ze sedadel

Adam Lacko si sice na domácí půdě ve srovnání s Hungaroringem o jednu příčku pohoršil, zůstává však ve hře o titul, naopak ztrácí Antonio Albacete a překvapivě Jochen Hahn. „Norbert Kiss má brutální fazonu, ale nikdo není neporazitelný. Ztrácím sice patnáct bodů, ale sázím na konzistentnost," prohlásil český bojovník po posledním závodě.

„Škoda sobotního super pole. Půl okruhu se jelo na mokru, půl na suchu. Tuto kombinaci nemám zrovna v oblibě. Pohárový závod byl v pohodě, předjel jsem tři jezdce a byla z toho bedna."

Ostrý start na mosteckém okruhu.

Buggyra media

V neděli si Lacko v hlavním závodě o jedno místo polepšil, když skončil druhý za Kissem. „Jak už jsem říkal, Norbert jel skvěle, nejsem typ, který by všechno rval silou. Byl to hodně těžký závod, hájil jsem druhé místo v souboji s Jochenem a Sashou. Jednu dobu jsem si dokonce říkal, jestli do toho nejdou s cílem prorazit mi pneumatiku. Ale snažím se hledat v lidech to dobré," usmívá se.

