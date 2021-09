Lacko se chce v Zolderu výrazněji zapojit do boje o titul

Kostky byly vrženy v Mostě, závod na belgickém okruhu, na kterém zaznamenala Buggyra v roce 2002 zásluhou Gerda Körbera historicky první vítězství, pak s největší pravděpodobností napoví, jakým směrem se bude ubírat další vývoj šampionátu.

Boj o titul bude nejspíše záležitostí trojice Kiss, Lenz, Lacko, zatímco první dva jezdci posledního šampionátu Hahn a Albacete se budou muset smířit s pozicemi, zejména v případě Hahna, nezvyklými. „Já bych to až tak jasně neviděl," oponuje majitel Buggyry Martin Koloc. „Na papíře to vypadá jasně, ale stačí jedna sobotní kolize a všechno může být úplně jinak." Úkoly pro tým ovšem zůstávají stejné. „Jenom jsme si říkali s Fabienem Calvetem, že není nic horšího, než spokojený jezdec. Pětadvacet bodů z Mostu je v případě Téa sice na nováčka skvělý, ale zároveň nikoli nepřekonatelný výsledek."

Adam Lacko dojel ve třetím závodě v Mostě na druhém místě.

Vít Černý, ČTK

Adam Lacko je po Mostě třetí za dvojicí Kiss - Lenz. „Všichni se nacházíme ve velmi neobvyklé situaci. Po Zolderu se má ještě závodit v Le Mans, Jaramě a Misanu, takže času je relativně dost, ale žijeme v době, kdy nevíme, co bude za deset hodin," konstatuje Lacko, který nehodlá v Belgii lámat nic přes koleno.

„Závodím dost dlouho na to, abych věděl, že nemá cenu rvát věci silou. Zolder je rychlý, technický, nebezpečný, proto mám okruh rád. Bude to hodně o brzdách a akceleraci, v obou případech se jedná o moje oblíbené disciplíny. Od roku 2003, kdy jsem začal se závoděním, se snažím zajet co nejlépe a získat, co nejvíce bodů."

Závod v Mostě zdramatizoval boje o Pohár konstruktérů, když se Adam Lacko s Téo Calvetem posunuli na druhé místo s nevelkou ztrátou na největší favority Kisse s Albacetem. „Opakuji každý rok, že vzhledem k nasazení jezdce Buggyra Academy, nemáme v týmové soutěži nejvyšší ambice, na druhou stranu, neexistuje sebemenší důvod, proč nevyhrát," pokládá se smíchem řečnickou otázku šéf komunikace týmu Jan Kalivoda.