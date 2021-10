Lacko se v Jaramě znovu vyřítí proti betonové zdi

Buggyra vyrazila na místo činu v plné sestavě, tedy ve složení Adam Lacko, Téo Calvet, Aliyyah Kolocová. Středem pozornosti bude samozřejmě Lacko.

„Adam toho má za sebou strašně moc, umí se poradit sám se sebou. Na zbytku týmu je, abychom mu poskytli veškerý servis," říká majitel týmu Martin Koloc.

Jarama patří do kategorie kontaktních okruhů, a tak vyrazil z Buggyra Technlogy Centra kamion s náhradními díly. „V tomto ohledu nás nemůže nic překvapit," ujišťuje šéf týmové logistiky a provozní ředitel BTC Petr Marek.

Lackovi závod v Le Mans nevyšel podle představ, do Jaramy přijel jako třetí jezdec průběžného pořadí. „Realita je taková, že Norbert je letos někde jinde, v Zolderu se ale ukázalo, že není neporazitelný. Sasha je přede mnou o tři body, takže uvidíme."

Český pilot zároveň bojuje o zajímavou metu. Vzhledem k dosavadnímu výpadku Jochena Hahna se totiž může stát jediným jezdcem, který od sezony 2015 nechyběl ani jednou v nejlepší trojce. „Zní to sice hezky, vypovídá to o konzistentnosti výkonů jezdce i techniky, ale teď to opravdu neřeším. Kromě toho Jochen v Le Mans vyhrál a je opravdu posledním jezdcem, o kterém bych pochyboval, že zkusí možné i nemožné."

Okruh mu svědčí. „Mám Jaramu rád, je hodně o adrenalinu. Pasáž, kdy se člověk řítí proti betonové zdi, je dokonalá a pořád mě baví. Přes týden jsme s Davidem (Vršeckým - hlavním konstruktérem týmu) debatovali ohledně nastavení, snad to vyjde. Na druhou stranu, každý bod se počítá, takže se zatím nehodláme pouštět do žádných revolučních řešení. Ale co není, může být..." usmívá se Lacko.