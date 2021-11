Nevídaný kousek! Motokrosař skočil ze 170metrové skály

Tohle chtělo hodně odvahy! Freestylový motokrosař Tom Pages si připravil pro fanoušky dechberoucí trik. Ve francouzském lyžařském středisku Avoriaz nechal v říjnu postavit rampu na okraji 170 metrů vysokého útesu. Jeho let zakončený hladkým přistáním na padáku si můžete vychutnat ve videu níže.

Šestatřicetiletý Francouz ke svému triku použil padáky dva. Jeden nasadil na svůj stroj a druhý hodil na záda. Následně se rozjel na sedmimetrovou rampu rychlostí 80 km/h, aby v hrůzu nahánějící výšce předvedl dvojité salto vpřed. Před tím, než otevřel se padák, se proletěl přes 50 metrů nad malebnou francouzskou krajinou. Jednalo se o první trik svého druhu v historii.

„Bylo těžké to provést. Měl jsem obavy, klepal jsem se. Bylo to podobné jako na závodech, ale tady nebyl prostor pro chybu. Příště možná zkusím dvojitý flip popředu odjet," prozradil jezdec. „Co budu muset v budoucnu udělat, abych po tomhle ještě dokázal ukojit své adrenalinové choutky? To nevím. Asi budu muset vymyslet něco ještě hloupějšího, abych se pobavil," žertoval po svém pokusu Pages.

Pages je legenda freestyle motokrosu. Je držitelem pěti zlatých medailí z prestižních X-Games a několikanásobným šampionem Red Bull X-Fighters.