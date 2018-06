Bouračka v první zatáčce, jakou svět neviděl

Závody série IndyCar nejsou skoupé na divoké karamboly, u kterých fanoušci ani nedýchají a mají strach o zdraví hvězd za volantem. Při nedělním závodě v Detroitu se bouračky dočkali možná jen chvíli poté, co se stihli usadit na místech. A nestačili zírat, co se na okruhu děje. V zahřívacím kole totiž boural safety car... Stihl dojet jen do první zatáčky, pak se roztočil a naboural do zdi.

Při nehodě sice nebyl nikdo zraněn a pořadatelé se snažili co nejrychleji odklidit úlomky z poškozeného vozu, kterých byla plná dráha, stejně se ale muselo na start třicet minut čekat. Náhradní pace car už podobné dobrodružství nenabídl a závod se bez dalších problémů uskutečnil.