Debut končil na skále, jako šampión chce přepsat historii a sto let republiky oslavit triumfem

„Pro mě se nic nezměnilo. Přestože už mě o titul nic nemůže připravit, chci se rvát o vítězství. Pokusím se sezónu završit výhrou," ujišťuje Kopecký, že jeho motivace nijak neochabla.

Ve Španělsku startoval v minulosti sedmkrát. V roce 2006 vybojoval životní výsledek v absolutním pořadí, když tehdy dojel ve Fabii WRC na páté pozici. „To byla paráda. Ale při premiéře o dva roky dříve, když jsem jel poprvé za tovární tým, jsem hned úvodní den skončil na skále," šátrá v paměti Kopecký.

Tehdy se však jelo v oblasti na sever od Barcelony. Už o rok později, kdy se rallye přesunula jižním směrem, se český pilot blýskl prvním bodem do mistrovství světa. A až na jednu výjimku se mu dařilo i při všech dalších startech. „Mám Španělskou rallye rád. Zažil jsem tu opravdu všechno," neskrývá nadšení před startem měřených testů, přestože nikdy nedosáhl ve Španělsku na vítězství.

Kopeckého starty ve Španělsku Rok Vůz Výsledek 2004 Fabia WRC havárie 2005 Fabia WRC 8. místo 2006 Fabia WRC 5. místo 2007 Fabia WRC havárie 2015 Fabia R5 2. ve WRC2 2016 Fabia R5 4. ve WRC2 2017 Fabia R5 2. ve WRC2

O to více je nažhavený. Chce změnit historii. A poprvé vyhrát rallye, která je specifická ve skladbě rychlostních zkoušek. Jako jediná v kalendáři se první den jede na šotolině, následující dva na asfaltu. „Mně se ta podoba líbí, přestože první den pro mě bude složitější. Pojedu první a na šotolině budu čistit stopu, tudíž všichni za mnou budou mít výhodu. Člověk musí být maximálně koncentrovaný, odvést nejlepší možný výkon od prvních metrů," připouští záludnost soutěže.

„Spíše než pro jezdce, je to náročnější pro tým, protože je potřeba větší množství dílů. Ale my máme skvělý servis. Během pátečního servisu mechanici vše přenastaví. Pilot si pak hlavně musí uvědomit v sobotu, že už nesedí v šotolinovém autě. Navíc na asfaltu máme s Pavlem Dreslerem najeto hodně kilometrů. Minulý rok jsme během druhého a třetího dne byli na všech zkouškách nejrychlejší," připomíná Kopecký, že dominoval třinácti měřeným testům. Jenže po šotolinové páteční etapě tehdy ztrácel 78 vteřin, takže se nakonec musel spokojit s druhým místem.

„Pokusím se během páteční etapy ztráty minimalizovat, abychom mohli útočit na vítězství. Sešla se tu největší konkurence za celý rok," připomíná Kopecký, že ve startovní listině kategorie WRC2 je dvaadvacet vozů. Navíc Volkswagen poprvé nasadí Polo R5, přičemž v jednom z vozů bude mistr světa z roku 2003 Nor Petter Solberg, který rovněž dvakrát ovládl světový šampionát v rallyecrossu. „Jsem rád, že jede právě ve Španělsku. Je to super zpráva pro náš sport. A pro mě výzva ho porazit," usmívá se Kopecký. „Nemáme co ztratit. Bylo by super udržet neporazitelnost a oslavit v neděli sto let republiky vítězstvím," sní šestatřicetiletý závodník o vyšperkování už tak výjimečné sezóny.