Zlatý záskok! Z náhradníka mistrem světa. Vždy na někoho zbydu, culí se raketový vědec

„Mám titul mistra Evropy, z Asijsko-pacifického šampionátu, několik českých, ale světový je přeci jen výjimečný. Má pro mě i pro Honzu mimořádný význam," vykládá Pavel Dresler ve vzácné chvilce odpočinku mezi rychlostními zkouškami v servisním parku při Španělské rallye, kde česká posádka usiluje o udržení neporazitelnosti v letošní sezóně.

Po boku Jana Kopeckého před lety nahradil Petra Starého, jehož o místo spolujezdce v továrním týmu Škoda Motorsport připravily zdravotní problémy. „Já vždy během kariéry na někoho zbyl, a pak jsem v autě zůstal. Stejný postup platí i pro nynější angažmá. Přišel jsem jako náhradník za Petra. Ale moje působení ve Škodě se proměnilo v docela zdařilý záskok," culí se Dresler.

Hodiny v sedačce spolujezdce kombinuje s přednáškami ve škole. Už sedm let vyučuje na Vysoké škole báňské v Ostravě. „Moc mě to baví. Jsem pořád v kolektivu s mladými lidmi, člověk nemá ponorku. Do prostředí ve škole se těším. Přijde mi fajn předávat informace mladým, které navíc obor baví," vykládá Dresler.

V barvách týmu Škoda Motorsport si připsal první úspěch v podobě českého titulu v roce 2012. Právě tehdy začal přednášet. Následně s pilotem Janem Kopeckým ovládli mistrovství Evropy, Asijsko-pacifický šampionát, čtyřikrát v řadě české mistrovství a letos navíc i světové. „Studenti se ptají na moji sportovní kariéru. Když se něco podaří, tak v hodině pogratulují. Před závody vždy popřejí štěstí," přibližuje Dresler.

Povinnosti z univerzity nikdy negativně neovlivnily Dreslerovy sportovní výkony. „Netahám si starosti ze školy do auta. Jak člověk přechází z jednoho prostředí do druhého, tak si krásně vyčistí hlavu. Pauzy v autě mi hodně prospívají. Paradoxně si urovnám myšlenky. Občas se stane, že při vytváření diplomové práce člověk dělal jednu chybu dokola. A po závodě s klidnou hlavou jsem problém vyřešil, vše do sebe zapadlo," popisuje Dresler.

Právě kvůli povinnostem v českém mistrovství a na tratích mistrovství světa se za titulem PhD dral dlouhých sedm let. "Trošku kvůli povinnostem v rallye trpěla moje doktorská práce. Cestování bylo hodně a jakmile člověk práci kouskuje, myšlenky se rozptýlí. Snažil jsem se vždy vyčlenit dva měsíce v kuse, ale moc volna nebylo ani mezi sezónami. I proto dělám doktorskou práci sedm let a neskončil jsem v řádných čtyřech. Ale teď už nebylo kam ustupovat, což byla největší motivace," směje se Dresler.

Jiného navigátora se stejným titulem ze studií český šampión nezná. „Doma při soutěžích si ze mě soupeři dělají legraci, že jsem raketový vědec. Ale hlavně řešíme závody," směje se Dresler.

I po získání titulu nehodlá opustit svět rallye. „Škola mi vlastně dává určitou flexibilitu. A závodění zase umožňuje vydělávat, abych mohl žít, jak chci. Ale až jednou přestanu s navigováním, budu se muset podívat po něčem mimo školství. Jako přednášející na univerzitě jsem placený z budgetu pro vědu a výzkum, který se pořád jen krouhá," krčí rameny navigátor úřadujícího mistra světa.