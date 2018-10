Kolomý v Tunisku vyhrál, Šoltys předvedl velké gesto fair play

Posádka Martina Kolomého vyrazila do Tuniska namísto s Tatrou Phoenix, s Tatrou 815 Fat Boy. „Po dohodě s Martinem jsme nechtěli do Tuniska tahat oba Phoenixy, jelikož do nalodění na Dakar by po závodě zbývaly pouhé tři týdny a pokud by se něco přihodilo, byl by problém. Prvořadým cílem nebyl test techniky, ale navigace v dunách a trénink jízdy v písku," vysvětluje důvody výměny speciálů manažer týmu Jan Kalivoda, který je s počínáním pilotů v africké zemi spokojen.

„Technika držela, obě posádky si otestovaly jak komunikaci, tak i náročnost písčitého terénu. Odjíždíme nejen s velmi dobrým pocitem z dobré přípravy na Dakar, ale zároveň jako dvojnásobní vítězové. Vítězství Martina Kolomého v absolutním pořadí považuji za pomyslnou třešinku na dortu. A Martin Šoltys je pro mě vítěz fair play, což je přesně v duchu rally Dakar," hodnotí manažer týmu počínání posádky Phoenixe, která v závěru upřednostnila zdraví soupeře.

„Jsem hodně spokojený. Najeli jsme velkou spoustu kilometrů, porazili i auta a motorky, ale zase to nemohu přeceňovat. Přece jen, Dakar je ještě o level výš. Každopádně, zjistili jsme zde ještě pár drobných nedostatků, které je do Dakaru potřeba vyladit. To byl také účel závodu. Nejedná se ale o nic zásadního," říká Martin Kolomý, který tuniský závod ovládl již v letech 2011, 2012 a 2016.

Zdraví je na prvním místě

Martin Šoltys v předposlední etapě upřednostnil zdraví před závoděním. „Závod jsme měli celkem dobře rozjetý, bojovali jsme o Top 3. V sedmé etapě jsme se přimotali k nehodě Gábiny Novotné a čekali několik desítek minut na doktora. Jelikož jsme jí pak ještě odváželi motorku do depa, tak jsme etapu nedokončili. Nemrzí mě to, ani chvilku jsem neváhal. Zdraví je na prvním místě," ujišťuje.

Zdravotní problémy sehrály roli i před poslední rychlostní zkouškou, do které nakonec posádka Tatry Phoenix po vzájemné dohodě nenastoupila. „Náš palubní mechanik Šiky dostal v noci z neděle na pondělí ledvinovou koliku. Doktoři mu píchali nějaké injekce, ale moc to nepomáhalo. Nemělo cenu zahrávat si s jeho zdravím," poukazuje Šoltys.

Veškerá technika je teď na cestě zpět do vývojového centra v Roudnici nad Labem. Do nalodění na Rally Dakar 2019 ve francouzském Le Havre, které proběhne 22.-23. listopadu, nezbývá už mnoho času. Finální složení posádek bude odhaleno před naloděním 19. listopadu. Nadcházející ročník Rally Dakar pak startuje slavnostním pódiem v hlavním městě Peru 6. ledna a končí 17. ledna opět v Limě.