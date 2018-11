Franta s Maruškou se už vezou na nejexkluzivnějším plovoucím parkovišti

Rallye Dakar odstartuje v Peru až 6. ledna, ale závodní stroje už se vydaly na cestu. Ve francouzském přístavu Le Havre proběhlo dakarské nalodění téměř 600 vozidel na trajekt směřující do Limy. Přes noc se stal nejexkluzivnějším plovoucím parkovištěm v celém Atlantickém oceánu. Nechyběla ani kompletní sestava týmu Big Shock Racing. Martin Macík odevzdal klíčky od svého černožlutého Liazu s číslem 504, přezdívaného Franta. Jan Brabec se rozloučil s Maruškou, motorkou Husqvarna ozdobenou číslem 46.

„Letos se Franta do Francie vezl na vleku, poprvé nejel po svých, aby se před závodem šetřil a eliminovali jsme případné komplikace, ke kterým by na cestě ze Sedlčan do Le Havre mohlo dojít," popisuje Martin Macík starší, manažer týmu.

Mechanici tak s naloženým kamionem vyjeli do Francie o několik dní dříve. A dalšími technickými opatřeními Frantu zabezpečili i proti nešetrnému zacházení během plavby a při přeparkování organizátory. Pro přepravu byl proto omezen výkon vozu a došlo k úpravám na spojce a převodovce. Parkovat s tak nadupaným kolosem pro necvičeného řidiče není úplně snadné, proto se tým snažil udělal maximum pro zdárný průběh během přesunu.

„Přejímky už máme nacvičené, absolvovali jsme je mnohokrát. Dostanete kartičku a musíte projít všechna stanoviště bojovky. Je třeba vyřídit administrativní záležitosti, předložit potřebné dokumenty, namontovat navigační přístroje, umístit samolepky. Organizátoři zároveň kontrolují bezpečnostní výbavu a splnění dalších předpisů," doplňuje Martin Macík.

Členové týmu se shodují, že letošní dakarské nalodění proběhlo nečekaně hladce a rychle. Možná i proto, že část povinností, včetně vážení aut, se tentokrát přesunula až do Limy. Největší komplikací tak byla zapomenutá lednice, pro kterou se do Nosislavi vracel klan Brabců ještě před vyjetím týmové dakarské karavany ze Sedlčan...